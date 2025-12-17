Zila Parishad-Panchayat Samiti Results 2025: पंजाब में जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनाव लिए वोटों की गिनती जारी; यहां देखें पल-पल की Live अपडेट

(Photo Credits ANI)

Zila Parishad-Panchayat Samiti Results 2025: पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव के बाद आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है. नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे, यह अब थोड़ी देर में स्थित साफ हो जाएंगे. दोनों चुनावों में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, इस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं. यह भी पढ़े: Bihar Elections Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आज, 243 सीटों के नतीजे, सुबह 8 बजे बैलट और 8:30 से ईवीएम काउंटिंग

ब्लॉक समिति और जिला परिषद की सीटों पर चुनाव

इस बार पंजाब में ब्लॉक समिति की कुल 2,682 सीटों और जिला परिषद की 342 सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे. ब्लॉक समिति की सीटों पर 8,314 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि जिला परिषद की सीटों के लिए 1,265 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई. इस तरह दोनों चुनावों में कुल 9,579 प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे. इनमें से 196 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, जिन्हें बिना मतदान के ही जीत मिली। रविवार को हुए मतदान में कुल 48 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई.

यहां देखें पल-पल की लाइव अपडेट

मुख्य पार्टियों का मैदान

स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान फर्जी वोटिंग, झड़प और बूथ कैप्चरिंग के आरोपों के बीच कुछ जगहों पर पार्टी समर्थकों के बीच संघर्ष भी देखा गया। आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (SAD), भारतीय जनता पार्टी (BJP), बहुजन समाज पार्टी (BSP) और एसएडी (अमृतसर) सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दल पार्टी सिंबल पर मैदान में थे.

चुनाव शांति तारीके से हुआ सम्पन्न

चुनाव आयोग के अनुसार, 22 जिला परिषदों के 347 जोन और 153 पंचायत समितियों के 2,838 जोन से सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। मतदान के दौरान राज्य भर में कहीं भी जान-माल के नुकसान या बड़ी हिंसा की कोई खबर नहीं मिली.