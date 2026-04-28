Aadhar कार्ड अब जन्मतिथि का पक्का सबूत नहीं: UIDAI ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानें अब कौन से दस्तावेज होंगे मान्य

आधार कार्ड (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) यानी यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार कार्ड (Aadhar Card) के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है. नए अपडेट के अनुसार, आधार कार्ड अब जन्मतिथि (Date of Birth) के पक्के सबूत के तौर पर मान्य नहीं होगा. हालांकि आधार एक पहचान पत्र (Identity Proof) और पते के प्रमाण (Address Proof) के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहेगा, लेकिन उम्र साबित करने के लिए इसे प्राथमिक दस्तावेज नहीं माना जाएगा. यह भी पढ़ें: Aadhaar Card Update: अपने आधार में घर बैठे नाम, पता और अन्य डिटेल्स को करवाएं सही, बेहद आसान है पूरी प्रक्रिया

क्यों बदला गया नियम?

UIDAI के अनुसार, आधार एक डिजिटल पहचान है जो बायोमेट्रिक्स पर आधारित है, लेकिन यह नागरिकता या जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है. हाल ही में जारी किए गए नए आधार कार्डों पर अब स्पष्ट रूप से एक चेतावनी (Disclaimer) छपी होती है, जिसमें लिखा है कि 'यह पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं'.

विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में आधार बनवाते समय दी गई उम्र केवल घोषित (Declared) होती है, जिसके कारण कानूनी और पेंशन संबंधी कार्यों में विसंगतियां पैदा हो रही थीं. इसी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ (EPFO) और अन्य सरकारी विभागों ने भी जन्मतिथि के लिए आधार को स्वीकार करना बंद कर दिया है.

अब कौन से दस्तावेज होंगे जन्मतिथि का सबूत?

आधार के इस विकल्प के हटने के बाद, जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाएगी:

जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate): इसे सबसे विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है.

इसे सबसे विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है. मार्कशीट: मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट.

मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट. पैन कार्ड (PAN Card): आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड.

आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड. पासपोर्ट: भारत सरकार द्वारा जारी वैध पासपोर्ट.

भारत सरकार द्वारा जारी वैध पासपोर्ट. पेंशन ऑर्डर: सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त लोगों के लिए जारी फोटो वाला पेंशन भुगतान आदेश.

आधार कार्ड का महत्व बरकरार

नियमों में इस बदलाव का मतलब यह कतई नहीं है कि आधार कार्ड की अहमियत कम हो गई है. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंक खाता खुलवाने और सिम कार्ड खरीदने जैसी सेवाओं के लिए आधार अभी भी अनिवार्य पहचान पत्र बना रहेगा. यह भी पढ़ें: घर बैठे 2 मिनट में होगा Aadhaar Update, सरकार ला रही है नया e-Aadhaar मोबाइल ऐप; डाकघर दौड़ने की झंझट होगी खत्म

उपयोगकर्ताओं के लिए जरूरी सलाह

UIDAI ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने आधार कार्ड को हमेशा अपडेट रखें, विशेषकर यदि उनका मोबाइल नंबर या पता बदल गया हो. यदि आपके पास पुराना आधार कार्ड है, तो आप नया 'पीवीसी कार्ड' ऑर्डर कर सकते हैं जिस पर जन्मतिथि के संबंध में नया डिस्क्लेमर अंकित होगा. यह स्पष्टता भविष्य में होने वाली कानूनी पेचीदगियों से बचने में मददगार साबित होगी.