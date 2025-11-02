Raebareli: युवक को छेड़खानी के आरोप में लोगों ने खंबे से बांधा, पुलिस ने पहुंचकर हिरासत में लिया, रायबरेली जिले का वीडियो आया सामने: VIDEO

Young man tied to a pole and beaten(Credit-@ncrpatrika)

Raebareli News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रायबरेली (Raebareli) जिले के वीरभानपुर गांव में एक मामला सामने आया है.जहांपर एक युवक को गांव के लोगों ने पोल से बांधकर उसकी पिटाई कर दी. बताया जा रहा है की इस युवक पर छेड़खानी का आरोप गांव के लोगों ने लगाया है. इसके बाद इसकी पिटाई करके उसे पोल से बांध दिया गया. इसके बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस युवक को हिरासत में लिया.

इस वीडियो में देख सकते है की महिला युवक को धमका रही है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ncrpatrika नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Badaun Shocker: दवाई देने पहुंचे डॉक्टर को लोगों ने पोल से बांधकर पीटा, झोलाछाप होने का लगाया आरोप, बदायूं का वीडियो आया सामने;VIDEO

पोल से बांधकर युवक की पिटाई

पुलिस ने पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया

इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया कि युवक के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो (Video) सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि मनोज यादव को खंभे से बांधा गया है और कई ग्रामीण उसके चारों ओर खड़े नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे.