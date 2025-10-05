VIDEO: सफदरजंग हॉस्पिटल की हालत और लापरवाही उजागर करने की मिली सजा, स्टाफ ने युवती की मरीज मां को बिना इलाज के ही डिस्चार्ज किया

Credit-(Instagram,State Mirror Hindi)

दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) का सफदरजंग हॉस्पिटल (Safdarjung Hospital), एक बड़ा हॉस्पिटल है. लेकिन इस हॉस्पिटल की व्यवस्था किसी छोटे गांव के जैसे ही दिखाई दे रही है. इस हॉस्पिटल की सच्चाई उजागर करने पर एक युवती के साथ स्टाफ ने जमकर विवाद किया. इसके साथ ही युवती की मां को बिना इलाज के ही डिस्चार्ज कर दिया. सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है की नर्स और हॉस्पिटल का स्टाफ युवती ने विवाद कर रहा है.

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने हॉस्पिटल की हालत पर चिंता जताई है और ऐसे स्टाफ के बर्ताव पर नाराजगी जताई है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर State Mirror Hindi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

हॉस्पिटल की व्यवस्था की युवती ने खोली पोल

क्या है पूरा मामला?

एक युवती की मां को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल (Safdarjung Hospital) में एडमिट करवाया गया था. युवती ने एक वीडियो बनाया था और हॉस्पिटल की हालत दिखाई थी. युवती वीडियो में कहती है की ,' मैं अपनी मम्मी को लेकर चार दिन से यहां आई थी, लेकिन यहां की हालत काफी खराब है. युवती ने बताया की ,' एक बेड पर दो से तीन मरीजों को लिटाया जा रहा है. युवती कहती है ,' डॉक्टर नहीं आ रहे है, अगर एक बेड पर दो मरीज सोयेंगे तो बीमार नहीं होंगे. इस दौरान युवती ने वार्ड का वीडियो भी बनाया. कुछ मरीज को नीचे भी सोयें हुए है. युवती का कहना है की जब डॉक्टर को इस बारें में बोलते है तो वे कहते है ,'हमें ऊपर से ऑर्डर है, स्टाफ कहता है, आप अपने मरीज को ले जाएं.

वीडियो बनाने के बाद युवती पर भड़का स्टाफ

इस वीडियो के वायरल (Viral) होने के बाद हॉस्पिटल के कर्मचारी और नर्सेज ने युवती के साथ जमकर विवाद किया. इस दौरान युवती का आरोप है की उसकी मां को बिना इलाज किए ही डिस्चार्ज कर दिया गया. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने स्टाफ पर कड़ी नाराजगी जताई है.