Pilibhit: अनियंत्रित कार तालाब में गिरी, फरिश्ता बनकर चालक को बचाने आया युवक, शख्स की बचाई जान, पीलीभीत का वीडियो आया सामने: VIDEO

A young man was rescued from a sinking car (Credit-@Benarasiyaa)

Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत (Pilibhit) जिले में एक साहसिक बचाव अभियान ने लोगों का ध्यान खींच लिया है.यहां एक युवक ने तालाब में डूब रही एसयुवी (SUV) से ड्राइवर को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई. यह हादसा तब हुआ जब ड्राइवर शुभम तिवारी सड़क पर अचानक आए एक बच्चे से टक्कर बचाने के प्रयास में नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधा तालाब में जा गिरा.सड़क पर अचानक बच्चे को देखकर शुभम ने झट से गाड़ी मोड़ी, पर इसी दौरान एसयूवी फिसलकर तालाब में उतर गई.

पानी के बहाव के साथ वाहन तेजी से डूबने लगा और ड्राइवर भीतर फंस गया. गाड़ी के डूबते ही आसपास मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Benarasiyaa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Amravati: खुशियां बदली मातम में, शादी के कुछ ही समय बाद ही दूल्हे की दिल का दौरा पड़ने से मौत; परिवार में पसरा मातम

कार सवार की बचाई जान

Shubham Tiwari, driving a SUV landed in a pond while trying to save a kid on the road in UP's Pilibhit. In a daring rescue, Faizal on a boat put his life on the line and showed exemplary courage to save Tiwari drowing with the SUV. The victim was finally rescued and extricated… pic.twitter.com/cOVOzUe9US — Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 29, 2025

जान बचाने को लगाई छलांग

इसी दौरान पास में अपनी नाव पर मौजूद फैज़ल ने स्थिति को देखते ही बिना सोचे-समझे तालाब में छलांग लगा दी.वह पहले अपनी नाव कोके पास ले गया और फिर पानी में उतरकर बड़ी मशक्कत से शुभम तक पहुंचा. तेज धार और वाहन के वजन के बावजूद फैज़ल ने हिम्मत नहीं हारी और ड्राइवर को बाहर खींचकर सुरक्षित किनारे तक ले आया. यह पूरा दृश्य मौके पर मौजूद लोगों द्वारा कैमरे में रिकॉर्ड किया गया.

सोशल मीडिया पर युवक की हो रही जमकर तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद फैज़ल की बहादुरी की चारों ओर प्रशंसा हो रही है.लोग सोशल मीडिया (Social Media) पर उन्हें ‘रियल-लाइफ़ हीरो’ कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जाए. कई यूजर्स ने पुलिस और प्रशासन से फैज़ल को बहादुरी पुरस्कार (Bravery Award) देने की अपील भी की है.

फैज़ल के साहस को मिली देशभर से सराहना

वीडियो (Video) लगातार वायरल हो रहा है और फैज़ल की हिम्मत की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है.लोग मानते हैं कि अगर फैज़ल ने मौके पर इतनी तेजी से कार्रवाई न की होती, तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था.