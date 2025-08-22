Nashik: युवक ने गुस्से में आकर फ्लाईओवर से लगाई छलांग, नाशिक के मालेगांव में रोंगटे खड़े करनेवाली घटना आई सामने

Credit-(X, @bharatjadhav891)

नाशिक, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के मालेगांव (Malegaon) में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने सामने आई है. जहांपर एक युवक ने फ्लाईओवर (Flyover) से छलांग लगा दी. बताया जा रहा है कि युवक बिहार (Bihar) से मालेगांव गांव काम के लिए आया था. ऐसी जानकारी सामने आई है कि कुछ दिनों से उसे कुछ लोग परेशान कर रहे है. जिसके कारण उसने ये खौफनाक कदम उठाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में देख सकते है की फ्लाईओवर (Malegaon Flyover) पर युवक कूदने की कोशिश कर रहा है और कुछ लोग ऊपर से उसे रोकने की कोशिश करते है और इसी दौरान वह नीचे कूद जाता है.

गनीमत है कि इस घटना में युवक की जान बच गई.ये भी पढ़े:Mumbai Shocker: बॉम्बे IIT के छात्र ने हॉस्टल की बिल्डिंग के 10वें फ्लोर से छलांग लगाकर की आत्महत्या, कॉलेज में मचा हड़कंप

गुस्से में उठाया भयावह कदम

बताया जा रहा है की ये युवक बिहार (Bihar) से मालेगांव (Malegaon) काम के लिए आया हुआ था. यहांपर युवक मजदूरी का काम करता है. कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे, जिसके कारण वह मालेगांव के नए बस स्टैंड (Bus Stand) के पास पहुंचा और फ्लाईओवर पर चढ़ गया और यहां से छलांग लगा दी.

सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट

इतनी उंचाई से छलांग लगाने के बाद उसके हाथ और कमर को मार लगा है. इसको मालेगांव के सरकारी हॉस्पिटल (Government Hospital) में एडमिट करवाया गया है, जहांपर इसका इलाज चल रहा है. इस घटना के दौरान काफी लोग सड़क पर जमा हो गए थे. इस मामले की पुलिस जांच कर रही है.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.