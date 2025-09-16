Uttarakhand Rain: उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही! जान बचाने के लिए युवक कई घंटे तक इलेक्ट्रिक के पोल पर चढ़ा रहा, देहरादून का VIDEO आया सामने
Uttarakhand Rain: उत्तराखंड (Uttarakhand) में बादल फटने और लगातर बारिश के कारण नदी नाले उफान. कई लोग नदियों में बह जाने की घटनाएं भी सामने आ रही है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जहांपर तांसा की टोंस नदी (Tons River) उफान पर है और एक युवक इलेक्ट्रिक के पोल (Electric Pole) पर चढ़कर अपनी जान बचाएं हुए है. बताया जा रहा है की काफी घंटे तक ये युवक इसी तरह से अपनी जान को मुट्ठी में लेकर पोल पर चढ़ा रहा. इसके बाद जब एसडीआरएफ (SDRF) और बचाव दल (Rescue Team) की टीम को इसकी जानकारी मिली तो इसी रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @navin_ankampali नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Dehradun Cloudburst: देहरादून आपदा में एनडीआरएफ ने 497 छात्रों को किया रेस्क्यू, गंगा का जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार में अलर्ट

बता दें की अपनी जान बचाने के लिए युवक इलेक्ट्रिक के पोल (Electric Pole) पर चढ़ गया था. अगर वह नीचे आता तो नदी के बहाव में बह जाता. काफी देर तक इसी स्थिति में युवक पोल पर चिपककर बैठा रहा. इसके बाद एसडीआरएफ (SDRF) और बचाव दल की टीम ने एक रस्सी बांधी और इस युवक को लाने के लिए एक जवान गया और उसे वहां से सही सलामत बाहर लाया गया.

राज्य में बारिश ने मचाई तबाही

 

बता दें की भारी बारिश (Heavy River) से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और आसपास के इलाके पानी में डूब गए. सुधोवाला बाजार (Sudhowala Market) और निचले हिस्सों में वाहन बह गए, दुकानें और मकान क्षतिग्रस्त हो गए.इससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.देहरादून-हरिद्वार नेशनल हाईवे का एक हिस्सा फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास बह गया, जिससे यातायात बाधित हो गया.सहस्त्रधारा में बादल फटने से नदियां और नाले खतरनाक स्तर तक बहने लगे.यहां कई दुकानें बह गईं और कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं.वहीं, देहरादून का प्रसिद्ध तपकेश्वर महादेव मंदिर भी पानी में डूब गया है.

मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी

उत्तराखंड (Uttarakhand) में मौसम विभाग (Meteorological Department) ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया है.लोगों को नदी-नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है.

 