Nagpur Railway Station: चलती ट्रेन में चढ़ते हुए महिला का पैर फिसला, RPF कर्मी ने दौड़कर महिला को खींचा, बाल बाल बची जान, नागपुर का वीडियो आया सामने;VIDEO

नागपुर, महाराष्ट्र: आरपीएफ कर्मी की तत्परता के कारण नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला की जान बच गई. ये महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी. जिसके कारण इसका पैर फिसल गया और ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन के गैप के बीच गिरने वाली थी. इसी दौरान आरपीएफ के कांस्टेबल धीरज दलाल ने तत्परता दिखाते हुए महिला की तरफ दौड़ लगाई और महिला को ट्रेन के नीचे गिरने से पहले ही बचा लिया. जिसके कारण महिला की जान बच गई . इस सराहनीय काम के बाद आरपीएफ जवान धीरज दलाल की जमकर प्रशंसा हो रही है.

बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल नागपुर की ओर से 'ऑपरेशन जीवन रक्षा ' चलाया जा रहा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @RPF_INDIA नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Mumbai Railway Station: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरा यात्री, RPF जवान ने बचाई जान, लोकमान्य टर्मिनस का वीडियो आया सामने (Watch Video)

रेलवे स्टेशन पर महिला की जान बचाई

A woman slipped while boarding a train at Nagpur station and was left hanging from the door.

Constable Dheeraj Dalal acted swiftly, pulling her to safety and preventing a major mishap.#OperationJeewanRaksha #HeroesInUniform#QuickAction @RPFCR @RailMinIndia pic.twitter.com/mHvYHGF94c

