Mumbai Railway Station: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरा यात्री, RPF जवान ने बचाई जान, लोकमान्य टर्मिनस का वीडियो आया सामने (Watch Video)

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में चढ़ती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में एक यात्री नीचे गिर पड़ा और इसी दौरान यहां मौजूद आरपीएफ जवान राम नारायण सिंह ने मुस्तैदी दिखाते हुए यात्री को बाहर खींचा. जिसके कारण यात्री की जान बची. इस बहादुरी के लिए जवान को 'जीवन रक्षक ' के नाम से सम्मानित किया गया. जानकारी के मुताबिक़ गाड़ी नंबर 12201 – एलटीटी से कोचुवेली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना हो रही थी. इसी दौरान एक यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच खतरनाक गैप में गिरने ही वाला था. इसी दौरान राम नारायण सिंह ने दौड़ लगाई और उसे प्लेटफॉर्म के गैप में गिरने से बचाया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Andheri Railway Station: हाथों में बैग लेकर चलती एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था यात्री, पैर फिसलकर नीचे गिरा, आरपीएफ जवान ने बचाई जान, अंधेरी रेलवे स्टेशन की घटना (Watch Video)

लोकमान्य तिलक टर्मिनस में ट्रेन से गिरा यात्री

#WATCH | Mumbai: Central Railway RPF Constable Ram Narayan Singh Hailed As 'Jeevan Rakshak' For Saving Passenger’s Life At LTT@Yourskamalk #mumbai #mumbainews #RPF #CentralRailway pic.twitter.com/JdlELAW80u

— Free Press Journal (@fpjindia) May 31, 2025