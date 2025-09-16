Ranchi: सड़क से जा रही महिला के पास की दीवार भरभराकर गिरी, बाल बाल बची जान, रांची का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@NewsBreak24Live)

Ranchi News: पिछले दिनों पंजाब (Punjab) के मनसा (Mansa) में एक सड़क के किनारे की दीवार गिर गई थी और इसकी चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी. अब ऐसा ही एक दिल दहलानेवाला हादसा झारखंड (Jharkhand) के रांची (Ranchi) में सामने आया है. जिसमें सड़क के किनारे की एक बड़ी सी दीवार (Wall) बारिश के कारण ढह गई, गनीमत रही की एक महिला सड़क से जा रही थी और वह इसकी चपेट में नहीं आई. इस हादसे में महिला की जान बाल बाल बच गई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. लोग इस घटना को चमत्कार मान रहे है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @NewsBreak24Live नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Wall Collapsed in Mansa: आराम से साइकिल पर जा रहा था बुजुर्ग, तभी अचानक भरभराते हुई गिरी दीवार, पंजाब के मनसा से मौत का VIDEO आया सामने

सड़क के किनारे की दीवार गिरी

बाल बाल बची महिला की जान

सामने आएं इस वीडियो (Video) में देखा जा सकता है कि महिला सावधानी से पानी में कदम रखते हुए आगे बढ़ रही थी. तभी उसके दाहिनी ओर खड़ी दीवार अचानक भरभराते हुए गिर पड़ी.महिला तुरंत पीछे हट गई और कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही हो कि क्या हुआ. इसके बाद वह धीरे-धीरे सुरक्षित तरीके से रास्ता पार कर गई.

झारखंड में लगातार बारिश से जन जीवन प्रभावित

झारखंड (Jharkhand) राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-मध्य और उत्तर-पश्चिम झारखंड में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट (Alert) जारी किया है. साथ ही कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं की भी संभावना जताई गई है. लगातार बारिश के कारण कई हादसे भी सामने आ चुके है.