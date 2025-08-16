Ghaziabad Road Accident: सड़क पार कर रहे युवक को कार सवार ने मारी टक्कर, कई फीट तक उछलकर गिरा, गाजियाबाद का वीडियो आया सामने; VIDEO

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: गाजियाबाद जिले के निवाड़ी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार सवार ने एक युवक को टक्कर मार दी. इस टक्कर में युवक कई फीट तक उछलकर गिरा. युवक की दर्दनाक मौत हो गई. इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक्सीडेंट के बाद युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया. लेकिन उसकी मौत हो गई थी. इस घटना के बाद आरोपी कार सवार फरार बताया जा रहा है. इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है. वीडियो में देख सकते है की दो युवक बाइक पर बैठकर आते है और सड़क किनारे खड़े हो जाते है.इस दौरान एक युवक सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाता है और इसी दौरान दूसरा युवक तेजी से उसकी तरफ सड़क से दौड़ता है और इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार आती है और उसे टक्कर मारकर चल देती है.
सड़क क्रॉस करते समय हादसा
जानकारी के अनुसार, मृतक युवक का नाम सुशील था, जो मोदीनगर का रहने वाला था. वह रात को किसी काम से निकला था और अपने एक दोस्त को छोड़ने के बाद सड़क पार कर रहा था. जैसे ही उसने बाइक साइड में खड़ी की और सड़क पार करने लगा, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुशील दूर जाकर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे बचा नहीं सके.