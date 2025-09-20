VIDEO: बारिश के कारण सड़क पर बने गड्डे में Scorpio पलटी, बाल बाल बची कार सवारों की जान, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

पटना, बिहार: हमारे कई बड़े बड़े मंत्री भारत की सड़कों (Roads) की तारीफें करते करते नहीं थकते. लेकिन सड़कों की दुर्दशा काफी ज्यादा खराब हो चुकी है. सड़कों के धंसने और इनमें बड़े बड़े गड्डे होने की वजह से कई हादसे भी सामने आएं है. ऐसी ही एक घटना पटना (Patna) से सामने आया है. जहांपर सड़क खोदे जाने के कारण एक स्कॉर्पियो (Scorpio) ही गड्डे में पलट गई. बताया जा रहा है की लगातार हो रही जोरदार बारिश के कारण गड्डे में पानी भर गया और जिसके कारण ये हादसा हुआ. वीडियो में देख सकते है की गाड़ी एक बड़े से गड्डे में उलटी पड़ी हुई है.
पटना जंक्शन के पास नवनिर्मित मल्टी मोडल हब के पास जोरदार बारिश के बाद सड़क धंस गई और वहां बने गड्ढे में एक स्कॉर्पियो जा गिरी. हादसा दिन में उस वक्त हुआ जब शहर में भारी बारिश हो रही थी.#Patna #RoadCollapse #PatnaJunction #Scorpio #MatrizeNews pic.twitter.com/TiOxSD4zkf
इस दौरान गाड़ी (Car) का गाड़ी का सामने का हिस्सा पूरी तरह से अंदर घुस गया और पीछे का हिस्सा ऊपर है. इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और जैसे ही हादसा हुआ आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े और गाड़ी में सवार लोगों को बाहर निकालकर उनकी मदद की. बताया जा रहा है की पटना कई जगहों पर काम चल रहे है. जिसके कारण सड़कों पर गड्डे खोदे गए है.
पहले भी ऐसे हादसे आएं है सामने
ऐसी ही एक घटना इस हफ्ते रांची (Ranchi) में सामने आई थी.जहांपर सड़क पर बने गड्डे में एक स्कॉर्पियो गाड़ी समा गई थी. गुजरात से भी सड़क धंसने के बाद उसमें कार समाने की घटनाएं सामने आ चुकी है. इस सड़क ने एक बार फिर बदहाली की पोल खोलकर रख दी है.