VIDEO: मरीज हॉस्पिटल से निकला और सीधे पहुंचा शराब की दूकान, हाथ में पेशाब की थैली और सिर पर पट्टी देखकर लोग हुए हैरान, शाहजहांपुर का वीडियो आया सामने

Patient reached liquor shop (Credit-@mk_gangwar )

Shahjahanpur News: नशे के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शाहजहांपुर (Shahjahanpur) से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोग भी हैरान हो गए है. यहांपर राजकीय मेडिकल हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट एक मरीज (Patient) हाथ में पेशाब की बैग पकड़कर और सिर पर पट्टी के साथ शराब की दूकान पर पहुंचा. जैसे ही ये यहां पहुंचा सभी इसको हैरानी से देखने लगे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल उठ रहे है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @mk_gangwar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:UP Shocker: शाहजहांपुर में करवा चौथ पर पति द्वारा साड़ी न दिए जाने पर पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

मरीज पहुंचा शराब की दुकान

क्या है पूरा मामला?

घटना शाहजहांपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज की है. जानकारी के मुताबिक, विपिन नाम के युवक को कुछ दिन पहले सड़क हादसे में चोटें आई थीं, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.लेकिन इलाज के दौरान ही वह बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया. बताया जा रहा है शराब की दूकान (Liquor Shop) पर पहुंचने के बाद उसने शराब पी और इसके बाद वापस हॉस्पिटल में आकर लेट गया.

हॉस्पिटल की सुरक्षा पर उठे सवाल

घटना के सामने आने के बाद हॉस्पिटल (Hospital) प्रशासन भी हरकत में आ गया है.इस पूरी घटना ने हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था और मरीजों की निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मरीज का इस तरह से हॉस्पिटल से भाग जाना और शराब पीकर वापस लौट आना, यह दिखाता है कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही कितनी गंभीर हो सकती है.