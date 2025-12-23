Kolhapur: चलती बस का पीछे कर उसे रोका, फिर चाकू का डर दिखाकर की लूटपाट, 1.22 करोड़ की डकैती, कोल्हापुर से मुंबई आ रही गाड़ी में वारदात

Major robbery on a private bus (Credit-@TV9Marathi)

Kolhapur News: महाराष्ट्र के कोल्हापूर (Kolhapur) से मुंबई (Mumbai) जा रही एक निजी ट्रैवल्स बस (Private Travels Bus) में आधी रात को सिनेमा जैसी वारदात सामने आई है. कुछ बदमाशों ने बस का पीछा कर चाकू दिखाकर (Knife Threat) यात्रियों को डराया और करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपये की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए.मिली जानकारी के अनुसार यह बस कोल्हापूर से मुंबई के सायन (Sion) होते हुए भायखला (Byculla) जाने वाली थी. घटना किणी गांव के पास रात करीब 12 बजे हुई. तावड़े होटल के पास तीन अज्ञात लोग (Unknown Persons) बस में सवार हुए.

जब बस पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय महामार्ग (Pune-Bengaluru National Highway) पर किणी गांव के इलाके में पहुंची, तभी बस में बैठे तीनों लोगों ने चाकू की नोंक पर चालक को बस सड़क किनारे रोकने के लिए मजबूर किया. उसी समय पीछे से 5 से 6 बदमाश सिने-स्टाइल में बस का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए और बस में चढ़ गए.

यात्रियों को धमकाकर की लूट

बस में चढ़ते ही बदमाशों ने यात्रियों के साथ डराना शुरू कर दिया. इसके बाद उन्होंने बस में रखा हुआ कीमती सामान लूट लिया, जिसमें शामिल है, 34 किलो चांदी (34 kg Silver) सुतली के बोरों में,26 किलो चांदी (26 kg Silver) प्लास्टिक के थैलों में, मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स (Machinery Spare Parts) ,10 ग्राम सोने के गहने (10 Gram Gold Jewellery)एक मोबाइल फोन (Mobile Handset), कुल मिलाकर लूटा गया माल करीब 1,22,15,000 रूपए का बताया जा रहा है.लूट के बाद बदमाशों ने बस चालक और यात्रियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि इस इलाके में रुकने की कोशिश न करें (Do Not Stop Here), वरना जान से मार दिया जाएगा (Death Threat)। दहशत में आए चालक ने तुरंत बस आगे बढ़ा दी.

पुलिस को आगे जाकर दी सुचना

कुछ दूरी तय करने के बाद बस को सांगली जिले के कणेगांव में रोका गया. वहां से बस चालक ने 112 इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया.

पुलिस ने शुरू की जांच

फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच (Police Investigation) जारी है. इस घटना के बाद बस चालकों (Bus Drivers) और निजी बस कंपनियों (Private Bus Operators) में डर का माहौल है. यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.