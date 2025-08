Rajasthan: कैंटीन में कुर्सी पर चैन से बैठा था छात्र, अचानक गिरा सीलिंग फैन, राजस्थान यूनिवर्सिटी का वीडियो आया सामने; VIDEO

राजस्थान: राजस्थान की यूनिवर्सिटी से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर कैंटीन में लगा सीलिंग फैन एक छात्र पर गिर गया.यह घटना उस समय हुई जब कई छात्र वहां बैठकर आराम कर रहे थे. गनीमत रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ.सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे छात्र-छात्राएं सामान्य गतिविधियों में व्यस्त थे और तभी छत से एक पंखा तेजी से नीचे गिरता है. पंखे के ठीक पास बैठा छात्र समय रहते पीछे हट गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कमेंट किए है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @NewsDotz नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: क्लास में बैठी थी छात्राएं, अचानक भारी भरकम छत का प्लास्टर टूटकर गिरा, 2 स्टूडेंट हुई घायल, भोपाल का वीडियो आया सामने

छात्र पर गिरा सीलिंग फैन

Ceiling Fan Falls on Student After ₹18 Lakh Canteen Repair

Despite spending ₹18 lakh on canteen repairs just two months ago, a ceiling fan fell on a student at Rajasthan University. The incident has sparked outrage over corruption and student safety.#RajasthanUniversity… pic.twitter.com/W4g7ejIDKk

