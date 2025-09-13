Ghatkopar Road Accident: शराब के नशे में तेज रफ्तार SUV सवार ने दुकानों को मारी टक्कर, 3 लोग हुए घायल, घाटकोपर के एक्सीडेंट का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@indrajeet8080)

मुंबई, महाराष्ट्र: शराब के नशे में एक एसयूवी (SUV) कार सवार ने घाटकोपर के एलबीएस रोड (LBS Road) की दुकानों को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोग घायल हुए है. इस हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया. तेज रफ्तार कार सीधे फुटपाथ पर चढ़कर दुकानों से जा टकराई. इस हादसे के बाद पुलिस (Police) फरार कार चालक की तलाश में जुट गई है. इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज (CCTV) सामने आया है. जिसमें देख सकते है की अचानक एक कार सीधे फुटपाथ पर चढ़कर दुकानों से टकरा जाती है.

घाटकोपर में कार एक्सीडेंट

A speeding car lost control on LBS Road in #Ghatkopar,breaking through a barricade and crashing into a shop,4 people sustained injuries and were rushed to a nearby hospital@MumbaiPolice detained 2 people from the spot and car absoconding after the incidents #CCTV@ians_india pic.twitter.com/3ZLwNuSaj7 — Indrajeet chaubey (@indrajeet8080) September 13, 2025

हादसे में तीन लोग घायल

इस हादसे में तीन लोग घायल हुए है. जिसमें दो युवतियां है. बताया जा रहा है की ये हादसा सुबह के दौरान हुआ. कार में सवार दो युवतियां घायल हुई है. घायलों का इलाज पास के हॉस्पिटल (Hospital) में चल रहा है.

नशे में थे कार सवार

जानकारी के मुताबिक़ इस कार में सवार दो युवतियां और एक युवक नशे में थे. कार में शराब की बोतल और ग्लास में मिले है. नशे में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के दौरान नियंत्रण छूट गया और कार हादसे की शिकार हो गई. इस हादसे में पुलिस (Police) कार सवार की तलाश में जुट गई है.