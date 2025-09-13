Ghatkopar Road Accident: शराब के नशे में तेज रफ्तार SUV सवार ने दुकानों को मारी टक्कर, 3 लोग हुए घायल, घाटकोपर के एक्सीडेंट का VIDEO आया सामने
Credit-(X,@indrajeet8080)

मुंबई, महाराष्ट्र: शराब के नशे में एक एसयूवी (SUV) कार सवार ने घाटकोपर के एलबीएस रोड (LBS Road) की दुकानों को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोग घायल हुए है. इस हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया. तेज रफ्तार कार सीधे फुटपाथ पर चढ़कर दुकानों से जा टकराई. इस हादसे के बाद पुलिस (Police) फरार कार चालक की तलाश में जुट गई है. इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज (CCTV) सामने आया है. जिसमें देख सकते है की अचानक एक कार सीधे फुटपाथ पर चढ़कर दुकानों से टकरा जाती है.

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @indrajeet8080 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Jaipur Hit-and-Run: नशे में धुत ड्राइवर ने तेज़ रफ़्तार कार से 9 राहगीरों को कुचला, 2 की मौत और 7 घायल; शॉकिंग वीडियो आया सामने

घाटकोपर में कार एक्सीडेंट

हादसे में तीन लोग घायल

इस हादसे में तीन लोग घायल हुए है. जिसमें दो युवतियां है. बताया जा रहा है की ये हादसा सुबह के दौरान हुआ. कार में सवार दो युवतियां घायल हुई है. घायलों का इलाज पास के हॉस्पिटल (Hospital) में चल रहा है.

नशे में थे कार सवार

जानकारी के मुताबिक़ इस कार में सवार दो युवतियां और एक युवक नशे में थे. कार में शराब की बोतल और ग्लास में मिले है. नशे में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के दौरान नियंत्रण छूट गया और कार हादसे की शिकार हो गई. इस हादसे में पुलिस (Police) कार सवार की तलाश में जुट गई है.

 