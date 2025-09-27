Korba Road Accident: तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल, कोरबा जिले का VIDEO आया सामने

Korba Road Accident: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरबा जिले (Korba District) के कटघोरा इलाकें में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर एक तेज रफ्तार कार सवार ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक सवार को टक्कर मार दी. ये हादसा इतना भयानक था की कार भी इसमें पलट गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गया.स्थानीय लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया.
हालांकि, स्थिति गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने उसे तुरंत सीआईएमएस बिलासपुर रेफर कर दिया. इस एक्सीडेंट (Accident) का वीडियो @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ के जशपुर में गणेश विसर्जन के दौरान बोलेरो ने श्रद्धालुओं को रौंदा, 3 की मौत
कार सवार ने मारी बाइक चालक को टक्कर
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नशे में धुत्त कार ड्राइवर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, महिला और बच्चा भी जख्मी हुए. घटना पास लगे CCTV कमरे में हुई कैद...#chattisgarh #Korba #Accident #CarAccident #CCTV #CCTVFootage #LatestNews #Nedricknews… pic.twitter.com/sCGN0MznLd
— Nedrick News (@nedricknews) September 27, 2025
कार पलटने से महिला और बच्चा घायल
इस हादसे (Accident) में केवल बाइक सवार ही नहीं बल्कि कार में मौजूद एक महिला और बच्चा भी चोटिल हुए. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़े और सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया.
सीसीटीवी फुटेज आया सामने
ये पूरा एक्सीडेंट सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है. पुलिस ने फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी कार चालक की पहचान की जा रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.