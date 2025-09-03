Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ के जशपुर में गणेश विसर्जन के दौरान बोलेरो ने श्रद्धालुओं को रौंदा, 3 की मौत

जशपुर, 3 सितंबर : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के जशपुर में हिट एंड रन (Hit and Run) का मामला सामने आया है. गणेश विसर्जन (Ganesh Visarjan) करने जा रहे श्रद्धालुओं को बोलेरो वाहन ने रौंद दिया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मरने वालों में दो पुरुष और एक महिला शामिल हैं. इस हादसे में 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं. जानकारी सामने आई है कि बगीचा थाना क्षेत्र में रात करीब 11 बजे यह घटना हुई थी. गणेश विसर्जन कार्यक्रम के लिए श्रद्धालु जा रहे थे. यहां हाईवे से गुजर रही एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ में घुस गई. इस घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई.

आनन-फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी गई. इसके बाद एंबुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. कुछ लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है. घटना के बाद जशपुर विधायक रायमुनी भगत, कलेक्टर, एसपी और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. यह हादसा बगीचा थाना अंतर्गत जुरूडांड क्षेत्र में हुआ है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें : Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के खामगांव-नांदुरा रोड पर सड़क हादसा, एक की मौत, दूसरा घायल

फिलहाल, इस दुर्घटना ने 4 साल पहले की हिट एंड रन केस की यादों को ताजा कर दिया है. अक्टूबर 2021 में जशपुर में ही दुर्गा विसर्जन के दौरान निकाले जा रहे जुलूस में लोगों को रौंद दिया गया था. तस्वीरों में देखा गया था कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाते जा रहे थे. उसी बीच भीड़ को रौंदते हुए एक कार तेजी से निकली. लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही कार ने दर्जनों लोगों को कुचल दिया. इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी.