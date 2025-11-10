Delhi: धमाके से दहली राजधानी! लाल किले के पास कार में हुआ धमाका, 8 की मौत, कई लोग घायल, परिसर में मची अफरा तफरी: VIDEO
Explosion in a car near Red Fort (Credit-@ANI)

Delhi News: दिल्ली (Delhi) के लाल किला (Red Fort) के पास सोमवार शाम एक भीषण धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी एक कार में अचानक जोरदार विस्फोट (Blast) हुआ. धमाके की आवाज इतनी तेज था कि आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हैं.दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को शाम को  सूचना मिली, जिसके बाद 7 फायर टेंडर और 15 CAT एंबुलेंस को मौके पर भेजा गया.

विस्फोट के बाद पास खड़ी 3 से 4 गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बुझाया गया. ये भी पढ़े:VIDEO: लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में भयानक धमाका, मलबे का ढेर में बदला घर, विस्फोट में 2 लोगों की मौत

लाल किले के पास कार में धमाका

जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीमें

घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस (Police) की स्पेशल सेल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तुरंत मौके पर पहुंचे. डीसीपी ( DCP) और वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे और पूरे इलाके को घेर लिया गया है. जांच टीमें धमाके के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं.

आतंकी साजिश की आशंका

पुलिस (Police) सूत्रों के मुताबिक धमाका काफी शक्तिशाली था, जिससे न सिर्फ आसपास के वाहनों को नुकसान हुआ बल्कि सड़क लाइटें और दुकानों के शीशे तक टूट गए.गौर करने वाली बात यह है कि धमाके से कुछ घंटे पहले ही पुलिस ने एक इंटर-स्टेट टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जो प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा हुआ था. इस छापेमारी में 2,900 किलो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, जिसका इस्तेमाल आईईडी बम बनाने में किया जाता है. अब जांच इस कोण से भी की जा रही है कि कहीं यह धमाका उसी साजिश का हिस्सा तो नहीं.

दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट जारी

विस्फोट के बाद पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट (High Alert) जारी कर दिया गया है. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर नाकाबंदी की जा रही है. साथ ही मुंबई पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है और सभी थानों को गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.

घटना की जांच जारी

फॉरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रहे हैं. पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है. शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि धमाके की वजह आतंकी हमला थी या आकस्मिक विस्फोट.

 