VIDEO: कपड़ा व्यापारी बैलेंस बिगड़ने से तीसरे फ्लोर की बालकनी से गिरा नीचे, बाल बाल बची जान, जोधपुर का वीडियो आया सामने

जोधपुर, राजस्थान: कभी कभी अचानक से ऐसे हादसे (Accident) सामने आते है. जिसके कारण लोगों की जान चली जाती है या फिर गंभीर रूप से लोग घायल हो जाते है. ऐसा ही एक हादसा राजस्थान (Rajasthan) के जोधपुर (Jodhpur )से सामने आया है. जहांपर एक कपड़ा व्यापारी बिल्डिंग के बालकनी (Balcony) से संतुलन बिगड़ने के कारण नीचे गिर गया. बताया जा रहा है की नीचे कार पर जाकर व्यापारी गिरा.जिसके कारण उसकी जान बच गई. इस हादसे में व्यापारी बुरी तरह से घायल हुआ है. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है तो देखने में काफी भयावह है.

ये भी पढ़े:Suicide in Ahmedabad: 10वीं में पढ़नेवाली छात्रा ने स्कूल की चौथी मंजिल से लगाई छलांग, अहमदाबाद का VIDEO आया सामने

तीसरे फ्लोर से गिरा व्यापारी

A 25-year-old man in #Jodhpur had a miraculous escape after falling from the third floor of his shop’s balcony. The man landed on a scooty parked below, which absorbed much of the impact and saved his life.#viral #viralvideo pic.twitter.com/K5teh5NCEX — News9 (@News9Tweets) September 19, 2025

बाल बाल बची जान

इस हादसे का जो वीडियो सामने आया है. उसमें देख सकते है की कपड़ा व्यापारी कपड़े के गट्ठे देख रहा होता है और इस दौरान उनके हाथ में पानी की बोतल होती है और वे जैसे ही पीछे होते है, उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे सीधे नीचे गिर जाते है. इस हादसे में एक और बात है कि बालकनी (Balcony) का जो बाउंड्री वाल था,वह काफी छोटा था, जिसके कारण व्यापारी सीधे गिर गए. अगर बाउंड्री वाल बड़ा होता तो शायद ये हादसा ही नहीं होता.

व्यापारी का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज

इस हादसे के दौरान बताया जा रहा है की नीचे कार खड़ी होने की वजह से व्यापारी सीधे कार पर गिर पड़ा. जिसके कारण वे घायल (Injured) हुए है. लेकिन उनकी जान बाल बाल बच गई. इस हादसे के बाद उन्हें हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है. जहां उनका इलाज जारी है.