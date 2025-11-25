Pitbull Attacks Child: दिल्ली में 6 साल के बच्चे पर पिटबुल ने किया जानलेवा हमला, मासूम का कान काटकर कर दिया अलग, दिल्ली का VIDEO देखकर कांप जाएगी रूह

Pitbull fatally attacks child in Delhi (Credit-@news24tvchannel)

Pitbull Attacks Child: दिल्ली (Delhi) के प्रेम नगर इलाके से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक पिटबुल कुत्ते (Pitbull Dog) ने एक घर के सामने खेल रहे एक छह साल के बच्चे पर जानलेवा हमला (Attack) कर दिया.इस दौरान महिला मालिक इस कुत्ते को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता बुरी तरह से बच्चे को नोच रहा होता है, इस दौरान एक दूसरा युवक भी बच्चे को बचाने की कोशिश करता है. लेकिन ये कुत्ता शांत नहीं होता. इस हमले में कुत्ते ने बच्चे का कान काटकर अलग कर दिया है. बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @news24tvchannel नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

पिटबुल ने किया बच्चे पर हमला

गंभीर रूप से घायल हुआ बच्चा

सीसीटीवी फुटेज (CCTV) में दिखाई देता है कि बच्चा बॉल खेल रहा था, तभी बंधा हुआ पिटबुल खुद को छुड़ाकर सीधे बच्चे पर टूट पड़ा. पिटबुल ने आक्रमकता से बच्चे के सिर और चेहरे पर कई जगह काट लिया और उसका पूरा कान काटकर अलग कर दिया. परिजनों के अनुसार बच्चे के सिर पर 8 से 10 गहरे जख्म बने हैं.उसका चेहरा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है.फिलहाल बच्चे का हॉस्पिटल में इलाज जारी है और उसकी हालत नाज़ुक है.

कुत्ते का मालिक गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस (Police) ने मामला दर्ज कर लिया. कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पिटबुल को सुरक्षित रूप से एक शेल्टर में भेज दिया गया है. केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 और 125(b) के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें पालतू पशुओं से लापरवाही और दूसरों की जान को खतरे में डालने के आरोप शामिल हैं.