Solapur Shocker: एलपीजी गैस लीक के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, सोलापुर की घटना से इलाकें में मातम

सोलापुर, महाराष्ट्र: सोलापुर (Solapur)में एक बड़ा हादसा सामने आया है. जहांपर एक घर में एलपीजी गैस लीक (LPG Gas Leak) होने के बाद पांच लोगों के परिवार में 3 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है की घर में पांच लोग मौजूद थे. जो बेहोश हो गए थे. पुलिस (Police) को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने सभी को हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया. जहां डॉक्टर्स ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. ये घटना सोलापुर के लश्कर परिसर में सामने आई है. इस घटना के कारण परिसर में भी खलबली मच गई है.

प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि इस घटना में दादी और छोटे भाई और बहन की गैस रिसाव के कारण दम घुटने से मौत हो गई.ये भी पढ़े:Solapur Fire Update: महाराष्ट्र के सोलापुर में बड़ा हादसा, फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मालिक समेत 8 लोगों की मौत (Watch Video)

रात में हुई घटना

शनिवार आधी रात को को घरेलू एलपीजी गैस रिसाव (Gas Leak) के बाद पांच सदस्यों वाले एक परिवार की हालत गंभीर हो गई.एलपीजी गैस के कारण परिवार के सदस्यों के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड (Carbon Dioxide) का स्तर बढ़ गया. नतीजतन, डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि उनकी मौत फेफड़ों के फेलियर के कारण हुई. डॉक्टर्स ने इन्हें बचाने का काफी प्रयास किया. लेकिन तीन लोगों की मौत हो गई. तो वही एक की हालत अभी भी गंभीर है.

मासूमों ने भी गंवाई जान

इस दुखद हादसे में 6 साल के हर्ष बलरामवाले, 4 साल की अक्षरा बलरामवाले, 60 साल की बुजुर्ग महिला विमल बलरामवाले की मौत हो गई. तो वही युवराज और रंजना का इलाज हॉस्पिटल में जारी है.इस घटना में पुलिस (Police) आगे की जांच कर रही है. इस घटना में परिसर में और परिवार में शोक फैल गया है.