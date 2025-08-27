Punjab Heavy Rain: पंजाब में बारिश से बिगड़े हालात, माधोपुर हेडवर्क्स में ढह गए घर, 25 लोगों को किया गया हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू; VIDEO

Credit-(X,@VistaarNews)

Punjab Heavy Rain: देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश (Heavy Rain) हो रही है. जिसके कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. हिमाचल (Himachal) ,जम्मू (Jammu), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), राजस्थान (Rajasthan) में बारिश से हालात बेकाबू हो गए है. पंजाब के पठानकोट के माधोपुर हेडवर्क्स (Madhopur Headworks) में बाढ़ से 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. पंजाब (Punjab) में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए है. पठानकोट (Pathankot) में माधोपुर हेडवर्क्स में एक जर्जर बिल्डिंग में फंसे 22 सीआरपीएफ के जवानों और 3 नागरिकों को हेलिकॉप्टर (Helicopter) से रेस्क्यू (Rescue) किया गया. जैसे ही हेलिकॉप्टर छत से लोगों को लेकर उड़ा, उसी समय इमारत भरभराते हुए गिर गई. इस घटना का खौफनाक वीडियो सामने आया है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

लोगों का हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू

पंजाब में बारिश के कारण स्कूल बंद

बता दें की पंजाब (Punjab) में हो रही लगातार बारिश के कारण और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालातों के कारण सभी स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद कर दिए गए. पंजाब और राजस्थान में भारी बारिश के कारण हालात बेकाबू हो गए है.

रेल सेवा भी हुई प्रभावित

भारी बारिश का असर ट्रेनों (Trains) पर भी हुआ है. कई ट्रेनें बारिश के कारण कैंसिल कर दी गई है. जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशनों पर रुकनेवाली या इन स्टेशनों से चलनेवाली 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.