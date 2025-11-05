VIDEO: अखिलेश यादव का दीवाना 12 वर्षीय बच्चा नवरत्न यादव, कहा- सपा प्रमुख ने मुझे गोद लिया है! बिहार में महागठबंधन के लिए कर रहा प्रचार

(Photo Credits NDTV)

Bihar Election 2025: बिहार में गुरुवार, 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इसी बीच एक करीब 12 साल का बच्चा नवरत्न यादव (Navratn Yadav) राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है. यह बच्चा समाजवादी पार्टी (सपा) की तरफ से महागठबंधन के लिए बिहार के पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में सक्रिय है. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हर सवाल का जवाब बड़ी बारीकी से देता है

12 वर्षीय नवरत्न यादव के बारे में जब पूछा गया, तो उसने बताया कि वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा प्रशंसक है और सपा प्रमुख ने उसे गोद लिया है। नवरत्न हर सवाल का उत्तर बड़े ही बारीकी और समझदारी के साथ देता है. उसकी राजनीतिक समझ देखकर लोग हैरान भी हो जाते हैं. यह भी पढ़े: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर पहले चरण का प्रचार खत्म, 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में

अखिलेश यादव का दीवाना 12 वर्षीय बच्चा

अखिलेश यादव के बारे में बच्चे का बयान

जब बच्चे से पूछा गया कि वह बिहार चुनाव के बीच क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा."हम आदरणीय अखिलेश यादव के बहुत बड़े दीवाने हैं। जब मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ था, तब मैं पैदल ही सैफई निकल गया था. मुझे GRP वालों ने पकड़ लिया था, और मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ. तब अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलाकर आशीर्वाद दिया।"

उपचुनाव घोसी में किया प्रचार

बच्चे ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में भी प्रचार किया था, जब ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। उस समय से ही अखिलेश यादव ने उसे गोद लिया और राजनीतिक रूप से प्रोत्साहित किया.

साइकिल पर बांधकर किया था प्रचार

एक पत्रकार के सवाल पर कि इतनी छोटी उम्र में इतना राजनीतिक ज्ञान कहाँ से आता है, बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहते हैं कि"2022 में जब विधानसभा चुनाव था, तब मैंने साइकिल पर 25-25 झंडे बांधकर प्रचार किया था. ऐसे ही प्रचार करते-करते मैं सैफई पहुंच गया. फिलहाल सैफई के स्कूल में ही मेरा नाम अखिलेश यादव जी ने लिखवा दिया हैं. मैं अब सैफई में ही रहता हूं.