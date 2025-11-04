Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर पहले चरण का प्रचार खत्म, 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में

(Photo : X)

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी गतिविधियां अपने चरम पर हैं. राज्य में कुल 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा.पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर होगा. पहले चरण में 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. मतदाता के लिए मंगलवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया.

पहले चरण के जिले और महत्वपूर्ण सीटें

पहले चरण में पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा जिलों की कुल 121 सीटों पर मतदान होगा। पटना की 14 सीटों में दीघा, फतुहा, मनेर, मसौढ़ी, बांकीपुर, पालीगंज और बाढ़ शामिल हैं. भोजपुर की आरा और शाहपुर सीटें विशेष रूप से हॉट सीट मानी जा रही हैं. यह भी पढ़े: Bihar Election 2025: मुख्यमंत्री योगी ने बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के समर्थन में की रैली, कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना

मुख्य राजनीतिक मुकाबला

पहले चरण के मतदान में मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई बड़े नेता प्रचार में जुटे हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में सक्रिय हैं.

चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच

इस चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है. इसके अलावा कई क्षेत्रों में जन सुराज पार्टी और एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं.

उम्मीदवार और मतदाता

चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला तीन करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता करेंगे, जिनमें 1 करोड़ 76 लाख 77 हजार 219 महिला मतदाता शामिल हैं.

मतदान केंद्र और सुरक्षा

मतदाताओं के लिए पहले चरण में 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 17 सहायक बूथ शामिल हैं। इनमें 102 सामान्य और 19 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटें हैं.