VIDEO: 'Bigg Boss 19' का आज होगा आगाज; देखें अंदर से कैसा है नया सेटअप, कितने बजे शुरू होगा शो?

‘Bigg Boss 19’ House Unveiled (Photo Credits: Latestly)

Bigg Boss 19 Start Today: टीवी का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है. इस शो का प्रीमियर रविवार, 24 अगस्त 2025 को होगा. इस बार यह शो रात 9 बजे JioHotstar पर स्ट्रीम किया जाएगा और रात 10:30 बजे से कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा. सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. प्रीमियर से पहले मेकर्स ने दर्शकों को एक सरप्राइज दिया है. दरअसल, बिग बॉस 19 के घर की एक झलक अब सामने आ गई है.

इस बार घर को डिजाइनर ओमंग कुमार और प्रोडक्शन डिजाइनर वनिता गरुड़ ने डिजाइन किया है. हर साल की तरह इस बार भी घर का लुक बिल्कुल अलग और खास है.

देखिये नया सेटअप अंदर से कैसा दिखता है

इस सीजन का थीम- 'केबिन इन द वुड्स'

इस सीजन की थीम "केबिन इन द वुड्स" यानी जंगल में बने लकड़ी के घर से प्रेरित है. घर में लकड़ी का इस्तेमाल जहां इसकी खूबसूरती बढ़ा रहा है, वहीं रंग-बिरंगे स्पर्श इसे जीवंत और अनोखा बना रहे हैं. हर कोना ऐसा एहसास दिलाता है कि यहां रहना आसान नहीं होगा.

सबसे ज्यादा चर्चा में है 'असेंबली रूम'

लिविंग एरिया में अनोखे प्रतीक जैसे सींग वाला पक्षी और बगीचे में शेर की आकृति शक्ति और अधिकार का प्रतीक हैं. बाहरी हिस्से को तंबू जैसे बैठने की जगह से सजाया गया है, जो प्रतियोगियों को एक सामुदायिक मंडली जैसा अनुभव देगा.

इस बार घर में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय 'असेंबली रूम' है. इसे इस सीजन का डीएनए कहा जा रहा है. यहां प्रतियोगियों के बीच बहस, चर्चाएं और बड़े फैसले होंगे. हालांकि, इस कमरे में हर समय प्रवेश उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि यह एक निश्चित समय पर ही खुलेगा.

डिजाइनर ओमंग कुमार ने क्या बताया?

डिजाइनर ओमंग कुमार ने कहा, "हर साल बिग बॉस का घर कुछ नया रचने का मौका देता है. इस बार हमने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि बाहर से घर में गर्मजोशी और आत्मीयता तो दिखती है, लेकिन हर कोने में एक नया सरप्राइज छिपा है."

उन्होंने आगे कहा, "मेरा पसंदीदा हिस्सा असेंबली रूम है, जो इस बार सत्ता के केंद्र जैसा है. यह सीजन की थीम 'घरवालों की सरकार' से मेल खाता है. यह जगह प्रतियोगियों को बोलने, चुनौती देने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए मजबूर करेगी."

घर में कौन-कौन से चेहरे आएंगे?

यानी, साफ है कि बिग बॉस 19 का घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा मैदान है जहां रिश्ते बनेंगे और टूटेंगे. अब देखना यह है कि इस शानदार घर में कौन-कौन से चेहरे आते हैं और यह सफर कैसे आगे बढ़ता है.