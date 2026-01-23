गायक Palaash Muchhal पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, सांगली पुलिस ने शुरू की जांच

मुंबई/सांगली: मशहूर गायक और फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल (Palaash Muchhal) के खिलाफ सांगली जिला पुलिस (Sangli Police) में धोखाधड़ी (Cheating) की शिकायत दर्ज की गई है. सांगली निवासी फिल्म फाइनेंसर वैभव माने (Vaibhav Mane) ने आरोप लगाया है कि मुच्छल ने एक फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर उनसे 40 लाख रुपये लिए थे, जिन्हें उन्होंने न तो वापस किया और न ही प्रोजेक्ट पूरा किया. सांगली पुलिस ने बुधवार शाम को शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है और मामले की जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Salman Khan Delhi HC Notice: सलमान खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

स्मृति मंधाना के पिता ने कराया था परिचय

शिकायतकर्ता वैभव माने, जो भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त बताए जाते हैं, के अनुसार यह परिचय स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना ने कराया था. वैभव का दावा है कि पलाश ने सांगली दौरे के दौरान उन्हें 'नजरिया' नामक फिल्म में निवेश करने का प्रस्ताव दिया था. पलाश ने आश्वासन दिया था कि फिल्म जल्द ही एक बड़े ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और उन्हें समय पर मुनाफा मिलेगा.

कैश और गूगल पे के जरिए हुआ भुगतान

आरोपों के मुताबिक, पलाश के आश्वासनों पर भरोसा करते हुए वैभव माने ने किस्तों में कुल 40 लाख रुपये का निवेश किया. वैभव का दावा है कि उन्होंने कुछ भुगतान नकद (Cash) में किया और कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी गूगल पे (Google Pay) के माध्यम से किया. वैभव ने अपने आरोपों के समर्थन में बैंक ट्रांजैक्शन की रसीदें और अन्य दस्तावेज पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय को सौंप दिए हैं.

फोन किया ब्लॉक और पैसे लौटाने से इनकार

शिकायत में वैभव ने कहा है कि लंबे समय बाद भी फिल्म का काम पूरा नहीं हुआ. जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो शुरुआत में पलाश ने भुगतान करने का वादा किया, लेकिन बाद में वे कॉल टालने लगे। वैभव का आरोप है कि पलाश ने अंततः उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद उन्हें कानूनी रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ा.

विवादों के बीच पलाश का नया प्रोजेक्ट

पलाश मुच्छल हाल ही में क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ अपनी शादी टूटने की खबरों को लेकर चर्चा में रहे थे. इस ताजा विवाद के बीच, वे अपने अगले निर्देशन प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुटे हैं, जिसमें अभिनेता श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं.

सांगली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में वैभव माने द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों का सत्यापन (Verification) किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद पलाश मुच्छल को पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है.