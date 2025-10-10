Mahabharata AI Version: तकनीक नई, महाकाव्य वही; ओटीटी पर 25 अक्टूबर से देखें 'एआई महाभारत', टीवी पर भी प्रसारण

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर : महाभारत (Mahabharata) के इतिहास को दर्शकों के जेहन में फिर से ताजा करने के लिए कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क, प्रसार भारती के साथ मिलकर महाभारत पर सीरीज लेकर आया है. ये सीरीज एआई (Series AI) आधारित होगी. खास बात ये है कि सीरीज को ओटीटी और टीवी दोनों पर रिलीज किया जाएगा. कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क ने महाकाव्य महाभारत की एआई-आधारित रिलीज की घोषणा कर दी है. सीरीज का डिजिटल प्रीमियर 25 अक्टूबर को वेव्स ओटीटी पर होगा, जिसके बाद 2 नवंबर से हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर सीरीज को टेलीकास्ट किया जाएगा.

खास बात ये है कि इस सीरीज की पहुंच सिर्फ देश के दर्शकों तक नहीं बल्कि विदेशों तक होगी. ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के जरिए विदेश की धरती पर बैठे दर्शक भी सीरीज को देख पाएंगे. इसी सीरीज का उद्देश्य उन्नत एआई उपकरणों के उपयोग के साथ आने वाली पीढ़ी को देश की विरासत से जोड़े रखना है. सीरीज में कोशिश की गई है कि सभी बड़े पात्रों और भावनात्मक चीजों को सटीक तरीके से दर्शक तक पहुंचाया जाए. यह परियोजना मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की भावना को मूर्त रूप देती है, जो दर्शाती है कि कैसे विरासत और नवाचार एक साथ आगे बढ़ सकते हैं. यह भी पढ़ें : गरीबों का दीपावली से पहले घर का सपना साकार, सीएम योगी ने गोरखपुर में 160 परिवारों को सौंपी फ्लैट की चाबी

महाकाव्य महाभारत की सीरीज पर बात करते हुए प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा, "प्रसार भारती हमेशा से राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व की कहानियों को हर भारतीय घर तक पहुंचाता रहा है. लॉकडाउन के दौरान मूल महाभारत के पुनः प्रसारण ने हमें याद दिलाया कि ये कथाएं परिवारों और पीढ़ियों को कितनी गहराई से एक साथ जोड़ती हैं. इस एआई-आधारित पुनर्कल्पना में भागीदारी दर्शकों को भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक का नए सिरे से अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है, जो परंपरा का सम्मान करते हुए कहानी कहने में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाती है."

डिजिटल पार्टनर पर बात करते हुए कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक और समूह सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने कहा, "लाखों भारतीयों की तरह मैं भी हर रविवार को टेलीविजन पर क्लासिक महाभारत देखकर बड़ा हुआ हूं. यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी कल्पना और हमारी संस्कृति से मेरे जुड़ाव को आकार दिया, लेकिन आज की तकनीक की संभावनाओं के माध्यम से संस्कृति को बरकरार रखते हुए नया रूप दिया जा सकता है. प्रसार भारती का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफार्म वेव्स भारत की संस्कृति, समाचार और मनोरंजन के समृद्ध ताने-बाने को एक डिजिटल मंच पर लाता है. वीडियो ऑन-डिमांड, लाइव इवेंट और टीवी, रेडियो, ऑडियो और पत्रिका सामग्री के व्यापक संग्रह के साथ वेव्स ने अपनी विश्वसनीयता हर घर में बना ली है