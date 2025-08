Mahavatar Narsimha Box Office Collection: महावतार नरसिम्हा की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, पहले हफ्ते की कमाई 44 करोड़ के पार

Mahavatar Narsimha Box Office Collection: पौराणिक कथाओं पर आधारित एनीमेशन फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. इंडस्ट्री पर नज़र रखने वाली वेबसाइट Sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने पहले सात दिनों में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

Sacnilk के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म के आठवें दिन, यानी शुक्रवार, 1 अगस्त को 39 लाख रुपये और कमाने की उम्मीद है. इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई अब 44.64 करोड़ रुपये हो गई है.

दिलचस्प बात यह है कि यह एक्शन-एनीमेशन फिल्म 25 जुलाई को पहले शुक्रवार को 1.75 करोड़ रुपये की साधारण शुरुआत के साथ खुली थी, लेकिन उसके बाद इसने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ ली.

फिल्म की रिलीज से पहले कोई खास चर्चा या माहौल नहीं था, फिर भी हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेरित इस एनिमेटेड फिल्म ने अपनी कमाई से सबको चौंका दिया है. हिंदी के अलावा, 'महावतार नरसिम्हा' को कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया है.

जाने-माने फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने भी फिल्म की तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "महावतार नरसिम्हा [हिंदी वर्जन] होम्बले फिल्म्स की एक और विजेता फिल्म है. एक ऐसी फिल्म जो बिना किसी शोर-शराबे, कम जागरूकता और कम उम्मीदों के साथ आई, फिर भी पहले दिन से ही इसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली."

#MahavatarNarsimha [#Hindi version] is yet another WINNER from #HombaleFilms… A film that arrived with no buzz, minimal awareness, and low expectations – yet witnessed solid growth right from Day 1.

Despite two prominent releases today [#SOS2, #Dhadak2], #MahavatarNarsimha is… pic.twitter.com/b22YELfjbS

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 1, 2025