Pankaj Dheer Death: 'महाभारत' के 'कर्ण' पंकज धीर ने दुनिया को कहा अलविदा, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद दिग्गज अभिनेता का निधन

'महाभारत' के कर्ण पंकज धीर का निधन (Photo: X)

Mahabharat's 'Karna' Actor Pankaj Dheer Died: मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. बी.आर. चोपड़ा के प्रसिद्ध टीवी सीरियल 'महाभारत' में 'कर्ण' का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे. 15 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली.

उनके करीबी दोस्त और सह-कलाकार अमित बहल ने इस खबर की पुष्टि की. बताया जा रहा है कि पंकज धीर काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे.

सूत्रों के अनुसार, पंकज धीर ने कैंसर से एक लंबी और हिम्मत भरी लड़ाई लड़ी थी. हालांकि, कुछ महीने पहले उनकी बीमारी फिर से बढ़ गई थी और उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी. इसके लिए उनकी एक बड़ी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (CINTAA) ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. बयान में कहा गया है, "हम गहरे दुख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और CINTAA के पूर्व मानद महासचिव, श्री पंकज धीर जी का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया है."

CINTAA के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार आज यानी 15 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे मुंबई के विले पार्ले (पश्चिम) में पवन हंस के पास स्थित श्मशान घाट पर किया जाएगा.

पंकज धीर को उनके दमदार अभिनय, विशेषकर 'महाभारत' में दानवीर कर्ण के किरदार के लिए हमेशा याद किया जाएगा. उनके निधन से भारतीय टेलीविजन और सिनेमा जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई है.