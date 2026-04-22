विजय वर्मा के साथ स्पॉट हुईं 'जवान' फेम आलिया कुरैशी, तमन्ना भाटिया से ब्रेकअप की खबरों के बीच नई 'मिस्ट्री गर्ल' ने बटोरी सुर्खियां (Watch Video)

विजय वर्मा आलिया कुरैशी के साथ स्पॉट हुए (Photo Credit: Instagram)

मुंबई: बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेता विजय वर्मा (Vijay Varma) एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. मंगलवार शाम मुंबई के एक मशहूर रेस्टोरेंट के बाहर विजय को एक 'मिस्ट्री गर्ल' (Mystery Girl) के साथ स्पॉट किया गया, जिसकी पहचान बाद में 'जवान' फिल्म की अभिनेत्री आलिया कुरैशी के रूप में हुई. प्राइम वीडियो की सीरीज 'मटका किंग' (Matka King) में अपने अभिनय के लिए तारीफें बटोर रहे विजय वर्मा और आलिया (Aaliyah Qureishi) की साथ में इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया (Social Media) पर हलचल मचा दी है. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब 2025 में तमन्ना भाटिया के साथ उनके कथित ब्रेकअप की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. यह भी पढ़ें: Matka King: मुंबई की सड़कों पर विजय वर्मा की सीरीज ‘मटका किंग’ का अनोखा प्रमोशन, ताश के पत्तों का अनोखा बिलबोर्ड बना आकर्षण का केंद्र (Watch Video)

कौन हैं आलिया कुरैशी?

आलिया कुरैशी, जिन्हें उनके इंस्टाग्राम हैंडल "Jhalli" के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय मनोरंजन उद्योग का एक उभरता हुआ चेहरा हैं. उनकी प्रतिभा के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:

अभिनय की शुरुआत: उन्होंने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ' जवान' (2023) से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें उन्होंने खान की महिला कमांडो टीम की सदस्य 'जानवी' की भूमिका निभाई थी.

उन्होंने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें उन्होंने खान की महिला कमांडो टीम की सदस्य 'जानवी' की भूमिका निभाई थी. प्रमुख प्रोजेक्ट्स: उन्होंने 'बंदिश बैंडिट्स' के दूसरे सीजन में 'अनन्या' और हाल ही में खुशी कपूर व इब्राहिम अली खान के साथ 'नादानियां' (Nadaaniyan) में 'साहिरा' के किरदार से दर्शकों को प्रभावित किया है.

उन्होंने 'बंदिश बैंडिट्स' के दूसरे सीजन में 'अनन्या' और हाल ही में खुशी कपूर व इब्राहिम अली खान के साथ 'नादानियां' (Nadaaniyan) में 'साहिरा' के किरदार से दर्शकों को प्रभावित किया है. बहुमुखी प्रतिभा: अभिनय के अलावा, आलिया एक पेशेवर गायिका और गीतकार (Songwriter) भी हैं.

आलिया ने अक्सर शाहरुख खान के साथ काम करने के अनुभव को 'सीखने का दौर' बताया है और सेट पर उनके साथ बिताए हंसी-मजाक के पलों को साझा किया है.

विजय वर्मा आलिया कुरैशी के साथ स्पॉट हुए - वीडियो देखें

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विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया का रिश्ता

विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया की प्रेम कहानी 2023 में 'लस्ट स्टोरीज 2' के सेट पर शुरू हुई थी. लगभग दो साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, 2025 में उनके अलग होने की खबरें सामने आईं. हालांकि विजय अपनी निजी जिंदगी पर कम ही बात करते हैं, लेकिन तमन्ना ने हाल ही में अपने करियर को अपनी प्राथमिकता बताया है और इसे इंडस्ट्री में अपना 'पुनर्जन्म' करार दिया है.

'मटका किंग' और आगामी करियर

जहां एक तरफ विजय की निजी जिंदगी चर्चा में है, वहीं पेशेवर तौर पर वह सफलता की ऊंचाइयों पर हैं. 'मटका किंग' की सफलता के बाद उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. रिश्ते और रोमांस पर उनके हालिया 'क्रिप्टिक' (रहस्यमयी) बयानों ने प्रशंसकों को उलझन में डाल रखा है, जहां उन्होंने रिश्तों की तुलना 'आइसक्रीम' से की थी—जिसे बिना ज्यादा विश्लेषण के आनंद लेकर खाना चाहिए.