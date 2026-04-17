Matka King: मुंबई की सड़कों पर विजय वर्मा की सीरीज ‘मटका किंग’ का अनोखा प्रमोशन, ताश के पत्तों का अनोखा बिलबोर्ड बना आकर्षण का केंद्र (Watch Video)

विजय वर्मा (Photo Credit: Prime Video)

मुंबई: प्राइम वीडियो (Prime Video) की बहुचर्चित सीरीज 'मटका किंग' (Matka King) इन दिनों अपनी अनूठी मार्केटिंग रणनीति (Promotional Campaign) के कारण पूरी मुंबई (Mumbai) में चर्चा का विषय बनी हुई है. शो की दुनिया को जीवंत करने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में बेहद रचनात्मक प्रचार अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध विजुअल आर्टिस्ट 'रॉब' (Visual Artist Rob) द्वारा तैयार किया गया एक विशाल बिलबोर्ड (Billboard) है, जिसे मुंबई एयरपोर्ट (T1) के पास लगाया गया है. इस बिलबोर्ड की खासियत यह है कि इसे सैकड़ों असली ताश के पत्तों का उपयोग करके बनाया गया है. यह भी पढ़ें: ‘Raaka’: शाहरुख खान की 'राका' में एंट्री, अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की Sci-Fi फिल्म में निभाएंगे खास किरदार; 'जेलर 2' को किया था मना

ताश के पत्तों से उकेरा विजय वर्मा का चेहरा

एयरपोर्ट के पास स्थित इस विशाल इंस्टॉलेशन में मुख्य अभिनेता विजय वर्मा (Vijay Varma) (जो सीरीज में बृज भट्टी की भूमिका निभा रहे हैं) का चित्र ताश के पत्तों के जरिए उकेरा गया है. यह कलाकृति न केवल सीरीज के विषय 'मटका' और जुए की दुनिया को दर्शाती है, बल्कि आने-जाने वाले लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींच रही है. यह बिलबोर्ड सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है.

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सड़कों पर दिखा 1960 के दशक का बॉम्बे

प्रमोशन का यह सिलसिला सिर्फ बिलबोर्ड तक सीमित नहीं है. मुंबई की सड़कों पर ताश के पत्तों के डिजाइन में लिपटी विंटेज कारें घूमती नजर आ रही हैं. इसके अलावा, शहर के कई बस स्टैंड्स (बस शेल्टर) को भी ताश के पत्तों की थीम पर तैयार किया गया है. यह पूरा सेटअप आधुनिक मुंबई को सीधे 1960 के दशक के पुराने 'बॉम्बे' के दौर में ले जाता है, जहां मटका किंग की कहानी बुनी गई है. यह भी पढ़ें: Aamir Khan का पहली पत्नी को लेकर छलका दर्द, कहा- Reena Dutta से अलग होने के बाद तन्हाई में लगी शराब की लत, रोज पीते थे एक बोतल

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सीरीज और स्टार कास्ट के बारे में

'मटका किंग' का निर्माण और निर्देशन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता नागराज पोपटराव मंजुले ने किया है, जबकि इसकी कहानी अभय कोराने और नागराज मंजुले ने मिलकर लिखी है. सीरीज में विजय वर्मा के साथ कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव और गुलशन ग्रोवर मुख्य भूमिकाओं में हैं.

सिद्धार्थ रॉय कपूर और नागराज मंजुले द्वारा निर्मित यह सीरीज अब प्राइम वीडियो पर भारत सहित दुनिया भर के 240 से अधिक देशों में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

हाई-स्टेक ड्रामा है 'मटका किंग'

यह सीरीज 1960 के दशक में मुंबई में पनपे मटका (जुए) के कारोबार और उसके पीछे के संघर्ष व सत्ता की कहानी को बयां करती है. विजय वर्मा का 'बृज भट्टी' का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो मटका की दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा करता है. अपनी बेहतरीन स्टार कास्ट और नागराज मंजुले के निर्देशन के कारण यह सीरीज दर्शकों के बीच पहले ही काफी उत्सुकता पैदा कर चुकी है.