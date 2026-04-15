‘Raaka’: शाहरुख खान की 'राका' में एंट्री, अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की Sci-Fi फिल्म में निभाएंगे खास किरदार; 'जेलर 2' को किया था मना

एटली-अल्लू अर्जुन की राका में शाहरुख खान? (Photo Credits: Instagram)

मुंबई: भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) के इतिहास में एक और बड़ा धमाका होने जा रहा है. ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' (Jawan) की सफलता के बाद, शाहरुख़ खान एक बार फिर निर्देशक एटली (Atlee) के साथ जुड़ने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) स्टारर अपकमिंग पैन-इंडिया फिल्म 'राका' (Raaka) में एक महत्वपूर्ण कैमियो रोल के लिए हामी भर दी है. हालांकि निर्माताओं की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन 'जवान' के निर्देशक के साथ शाहरुख़ के गहरे जुड़ाव को देखते हुए इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. यह भी पढ़ें: India TV के चेयरमैन रजत शर्मा की बेटी दिशा ने मुंबई में सुदर्शन एमजे से रचाई शादी, PM मोदी, शाहरुख, सलमान समेत कई बड़े चेहरे हुए शामिल; देखें वीडियो

'जेलर 2' को ना और 'राका' को हां?

हाल ही में चर्चा थी कि शाहरुख़ खान को सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के लिए भी एक कैमियो रोल ऑफर हुआ था, लेकिन खबरों की मानें तो उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'किंग' (King) की शूटिंग और उसमें अपने खास लुक को गुप्त रखने के लिए उस ऑफर को ठुकरा दिया. वहीं, एटली की फिल्म 'राका' के लिए उन्होंने सहमति दे दी है, क्योंकि इस फिल्म की टाइमलाइन और एटली के साथ उनका तालमेल इस छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार के लिए फिट बैठ रहा है.

700 करोड़ का मेगा बजट और हॉलीवुड लेवल के VFX

'राका' कोई साधारण फिल्म नहीं होने वाली है। सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म करीब 700 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट के साथ बनाई जा रही है.

विषय: यह एक साइंस-फिक्शन (Sci-Fi) एक्शन एंटरटेनर है।फर्स्ट लुक: अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन (8 अप्रैल, 2026) पर रिलीज हुए पोस्टर में उन्हें भेड़िये जैसे फर वाले हाथ और तेज पंजों के साथ एक डरावने और रहस्यमयी अवतार में दिखाया गया है. शाहरुख़ की तारीफ: खुद शाहरुख़ खान ने सोशल मीडिया पर इस पोस्टर की तारीफ करते हुए इसे "अद्भुत" बताया था, जिससे उनके फिल्म का हिस्सा होने की अटकलों को और बल मिला. यह भी पढ़ें: Eid 2026: शाहरुख खान ने दी दिल छू लेने वाली ईद की बधाई, कहा- ‘जो दुआ करें वो सब मिले’ (See Post)

उत्तर और दक्षिण का सबसे बड़ा क्रॉसओवर

फिल्म में दीपिका पादुकोण लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले ही शामिल हैं, और अब शाहरुख खान की एंट्री इसे सही मायने में एक पैन-इंडिया तड़का देगी. फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि शाहरुख़ का कैमियो फिल्म के हिंदी बेल्ट में कारोबार को ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जा सकता है.

अल्लू अर्जुन और शाहरुख़ खान को पहली बार एक ही फ्रेम में देखना किसी सपने के सच होने जैसा होगा, खासकर तब जब अल्लू अर्जुन 'जवान' में कैमियो करने से चूक गए थे.

कब होगी रिलीज?

'राका' के साल 2027 में रिलीज होने की संभावना है. फिलहाल शाहरुख़ खान अपनी फिल्म 'किंग' पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो उनकी बेटी सुहाना खान की बड़े पर्दे पर पहली फिल्म होगी. लेकिन 'राका' के लिए उनकी सहमति ने प्रशंसकों को एक और बड़ी स्क्रीन इवेंट का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है.