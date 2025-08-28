Ganesh Chaturthi 2025: अनन्या पांडे, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर ने फैन्स के साथ शेयर कीं उत्सव की झलकियां (View Pics)

Bhumi Pednekar, Sara Ali Khan and Ananya Panday (Photo Credit: Instagram)

Ganesh Chaturthi 2025: देशभर में दस दिवसीय गणेशोत्सव (Ganeshotsav) की धूम मची हुई है, जिसकी शुरुआत 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) से हो चुकी है. क्या आम, क्या खास, हर कोई गणपति बप्पा (Ganpati Bappa) की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है. आम लोगों के साथ-साथ ग्लैमर इंडस्ट्री के सितारों पर भी बप्पा की भक्ति का रंग चढ़ गया है. बॉलीवुड में भगवान गणेश (Bhagwan Ganesh) का अपने घरों में स्वागत होने के साथ ही उत्सव का माहौल पूरे जोरों पर है. अपार खुशी और उत्सव के उत्साह के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के सितारे अपने प्रिय गणपति बप्पा को घर ले आए हैं. इस शुभ अवसर की परंपराओं और अनुष्ठानों में खुद को डुबो रहे हैं.

बुधवार को अभिनेत्री अनन्या पांडे भगवान गणेश को घर लेकर आईं और इंस्टाग्राम पर परिवार के साथ उनके आगमन और उत्सव की तस्वीरें साझा कीं. अनन्या ने लिखा- मेरे पसंदीदा बप्पा का घर में स्वागत है. सफेद पोशाक पहने अनन्या ने गणपति बप्पा और अपने परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाईं. यह भी पढ़ें: Govinda Celebrates Ganeshotsav: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा के घर विराजे बाप्पा, पत्नी के साथ की गणपति की आरती और पूजा, VIDEO आया सामने

अनन्या पांडे की पोस्ट देखें:

View this post on Instagram A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday)

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी मनाई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस उत्सव की कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए. उत्सव की एक झलक में भूमि अपनी बहन और परिवार के सदस्यों के साथ गणपति बप्पा के लिए एक गीत गाती नजर आ रही हैं.

भूमि पेडनेकर की पोस्ट देखें:

View this post on Instagram A post shared by Bhumi Pednekar (@bhumipednekar)

अभिनेत्री करीना कपूर ने भी इंस्टाग्राम पर अपने गणेश चतुर्थी समारोह की एक झलक साझा की, जहां उनके बेटे जेह गणपति बप्पा से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं.

अभिनेत्री सारा अली खान, जो त्योहार मनाने का कोई मौका नहीं छोड़तीं, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर अपने गणेश चतुर्थी समारोह की तस्वीरें पोस्ट कीं. सारा ने कैप्शन में अपने घर की याद आते हुए अपनी भावनाएं साझा कीं और लिखा- हैप्पी गणेश चतुर्थी, आज घर की याद आ रही है, लेकिन काम करने और वह करने के लिए आभारी हूं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. मुझे जो कुछ भी आपके पास है, वह सब देने के लिए धन्यवाद बप्पा.

सारा अली खान की पोस्ट देखें:

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

बॉलीवुड कपल रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने अपने घर गणपति बप्पा का स्वागत किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा- हमारी तरफ से आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं. बप्पा जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें. यह भी पढ़ें: Sonu Sood Celebrates Ganeshotsav: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के घर विराजे गणपति बाप्पा; VIDEO

फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने गणेश चतुर्थी समारोह का एक दिल छू लेने वाला पल इंस्टाग्राम स्टोरी पर रानी मुखर्जी के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए साझा किया है, जिसमें उनके उत्सव की खुशी दिखाई दे रही है.

देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू हो चुका है और मशहूर हस्तियां भी इस उत्सव में शामिल हो रही हैं. इस उत्सव के दौरान, लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्तियां लाते हैं, उपवास रखते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और पंडालों में जाते हैं.

देश भर में मनाए जाने वाले इस त्योहार में लाखों भक्त भगवान गणेश से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों और मंडलों में एकत्रित होते हैं.