Fact Check: क्या पूनम पांडे प्रेग्नेंट हैं? वायरल 'बेबी बंप' तस्वीरों के पीछे का सच आया सामने

क्या पूनम पांडे प्रेग्नेंट हैं? (Photo Credits: X)

मुंबई: मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे (Poonam Pandey) एक बार फिर अपने सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं. मंगलवार, 31 मार्च 2026 को पूनम ने कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह 'बेबी बंप' (Baby Bump) फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने केवल गर्भावस्था (Pregnancy) से जुड़े इमोजी का उपयोग किया है, जिससे उनके प्रशंसकों के बीच उनके गर्भवती (Pregnant) होने की अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि, अभिनेत्री के पुराने रिकॉर्ड और तस्वीरों की तकनीकी जांच कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. यह भी पढ़ें: Yo Yo Honey Singh Mumbai Concert: अव्यवस्था के बीच महिला प्रशंसक ने लांघा गेट, सुरक्षाकर्मियों से हुई झड़प; वीडियो वायरल

क्या वाकई गर्भवती हैं पूनम पांडे?

31 मार्च तक की जानकारी के अनुसार, पूनम पांडे की गर्भावस्था की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अभिनेत्री ने इमोजी के अलावा कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं किया है. चूंकि पूनम पांडे पहले भी पब्लिसिटी स्टंट के लिए जानी जाती रही हैं—विशेष रूप से फरवरी 2024 में सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता के नाम पर अपनी मौत की झूठी खबर फैलाना—इसलिए इस बार भी नेटिज़न्स और इंडस्ट्री के लोग इसे महज एक डिजिटल पैंतरा मान रहे हैं.

तस्वीरों का तकनीकी सच: 'Made with AI' का खुलासा

वायरल हो रही तस्वीरों की गहराई से जांच करने पर पता चला है कि ये तस्वीरें असली नहीं हैं. पूनम पांडे के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर इन तस्वीरों को 'Made with AI' लेबल के साथ टैग किया गया है. यह लेबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्रांसपेरेंसी टूल्स द्वारा तब लगाया जाता है जब कोई तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा बनाई या काफी हद तक बदली गई हो. इस टैग की उपस्थिति इस बात का पुख्ता सबूत है कि यह 'प्रेगनेंसी' एक डिजिटल रचना है, वास्तविकता नहीं. यह भी पढ़ें: Splitsvilla X6 Controversy: 9 साल के रिश्ते में धोखा या घरेलू हिंसा? सोराब बेदी और अपूर्वा रामपाल के आरोप-प्रत्यारोप से मचा बवाल

पूनम पांडे ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में बेबी बंप फ्लॉन्ट किया

अप्रैल फूल प्रैंक की आशंका

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के समय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. 1 अप्रैल यानी 'अप्रैल फूल डे' से ठीक 24 घंटे पहले इन तस्वीरों का सामने आना इस थ्योरी को बल दे रहा है कि यह केवल एक प्रैंक (मजाक) हो सकता है. अभिनेत्री की पिछली गतिविधियों को देखते हुए लोग इसे फॉलोअर्स और एंगेजमेंट बढ़ाने का एक तरीका मान रहे हैं.

निजी जीवन और वैवाहिक स्थिति

पूनम पांडे वर्तमान में विवाहित नहीं हैं. उन्होंने सितंबर 2020 में अपने पार्टनर सैम बॉम्बे से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता विवादों के कारण जल्द ही खत्म हो गया. शादी के कुछ ही दिनों बाद पूनम ने घरेलू हिंसा और मारपीट के आरोप लगाए थे, जिसके बाद दोनों अलग हो गए. वर्तमान में उनके किसी नए कानूनी रिश्ते या शादी की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

निष्कर्ष

एआई तकनीक के इस दौर में असली और नकली के बीच का अंतर करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है. पूनम पांडे का 'बेबी बंप' फिलहाल एक डिजिटल निर्माण मात्र है. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली किसी भी खबर को सच मानने से पहले उसे सत्यापित करने की आवश्यकता की याद दिलाती है.