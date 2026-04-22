Fact Check: गिरीश महाजन पर बरसने वाली महिला 'बिग बॉस' फेम पूजा मिश्रा नहीं हैं; जानें मुंबई ट्रैफिक जाम के वायरल वीडियो का सच

मुंबई ट्रैफिक झड़प में वायरल हुई महिला पूजा मिश्रा नहीं है (Photo Credits: X/@BS_Prasad)

मुंबई: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें एक महिला मुंबई (Mumbai) के वर्ली इलाके (Worli Area) में महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) और पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाती नजर आ रही है. यह घटना मंगलवार, 21 अप्रैल को महायुति गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई. रैली की वजह से सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया था, जिससे आम जनता को घंटों परेशान होना पड़ा. हालांकि, इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक गलत दावा किया जाने लगा कि मंत्री से भिड़ने वाली यह महिला पूर्व 'बिग बॉस' प्रतियोगी पूजा मिश्रा (Pooja Misra) हैं. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या Gucci ने लॉन्च किए 40 हजार रुपये के बेबी डायपर? जानें वायरल दावे के पीछे की पूरी सच्चाई

फैक्ट चेक: पूजा मिश्रा नहीं, कोई और है यह महिला

वीडियो के वायरल होते ही 'X' (पूर्व में ट्विटर) और अन्य प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने महिला की पहचान पूजा मिश्रा के रूप में करना शुरू कर दिया. लेकिन फैक्ट-चेक से यह स्पष्ट हो गया है कि यह दावा पूरी तरह भ्रामक और गलत है. वीडियो में दिख रही महिला और पूजा मिश्रा के बीच कोई संबंध नहीं है; वह एक आम नागरिक और कामकाजी मां थीं, जो ट्रैफिक में फंसी हुई थीं. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन? 24 मार्च को 'Lockdown in India' सर्च में अचानक उछाल की ये है असली वजह

भ्रामक दावों ने गिरीश महाजन के साथ झड़प वाले वीडियो को पूजा मिश्रा से जोड़ा

(Photo Credits: X/@BS_Prasad)

वर्ली में क्या हुआ था?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी की विरोध रैली के कारण वर्ली की मुख्य सड़कें बंद कर दी गईं.

महिला की नाराजगी: महिला अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रही थी और घंटों ट्रैफिक में फंसी रही.

महिला अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रही थी और घंटों ट्रैफिक में फंसी रही. तीखी बहस: गुस्से में उसने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर आयोजकों और पुलिस से सवाल किया कि सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक करने के बजाय रैली किसी खुले मैदान में क्यों नहीं की गई.

गुस्से में उसने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर आयोजकों और पुलिस से सवाल किया कि सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक करने के बजाय रैली किसी खुले मैदान में क्यों नहीं की गई. पुलिस की कार्रवाई: जब पुलिस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो महिला ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की जिद की और ट्रैफिक प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए. बाद में पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाकर शांत किया और वहां से सुरक्षित बाहर निकाला.

मंत्री गिरीश महाजन की प्रतिक्रिया

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि महिला ने विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों के उपयोग पर आपत्ति जताई थी और काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था. उन्होंने बताया कि महिला को स्थिति समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह यात्रियों को होने वाली असुविधा को लेकर काफी परेशान और नाराज थीं.