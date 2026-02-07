Dipika Kakar: दीपिका कक्कड़ पति शोएब इब्राहिम के साथ अजमेर शरीफ पहुंचीं, परिवार संग जियारत कर मांगी दुआं; देखें VIDEO

Dipika Kakar Family

Shoaib Ibrahim and Dipika Kakar Visit Ajmer Sharif Dargah: टेलीविजन जगत की मशहूर अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ और उनके पति अभिनेता शोएब इब्राहिम शनिवार को राजस्थान के अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहुंचे. इस स्टार कपल ने दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाई और परिवार की खुशहाली के लिए दुआ मांगी. दरगाह परिसर से इस जोड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रशंसक उनकी सादगी की प्रशंसा कर रहे हैं.

सिर पर चुन्नी और सादगी भरा अंदाज

वायरल हो रहे वीडियो में दीपिका कक्कड़ पारंपरिक लिबास में नजर आ रही हैं. उन्होंने सम्मान के तौर पर अपने सिर को चुन्नी से ढका हुआ है. वहीं, शोएब इब्राहिम भी साधारण कुर्ता-पायजामा पहने दिखाई दे रहे हैं. दरगाह में इबादत के दौरान इस जोड़े के आसपास उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ भी देखी गई. सुरक्षा कर्मियों और दरगाह के खादिमों की मदद से कपल ने अपनी ज़ियारत (दर्शन) पूरी की. यह भी पढ़े: प्रेमानंद महाराज के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में की गई विशेष दुआ, देखें यह Video

दीपिका कक्कड़ परिवार संग पहुंची अजमेर शरीफ

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही यह कपल दरगाह पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने उनके वीडियो बना लिए, जो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि दीपिका और शोएब भीड़ के बीच बहुत ही विनम्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं. 'शोएका' (Shoaika) के नाम से मशहूर इस जोड़ी के फैंस इस वीडियो पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और उनकी जोड़ी के लिए दुआएं मांग रहे हैं.

धार्मिक स्थलों पर अक्सर नजर आता है यह कपल

दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर काफी स्पष्ट रहते हैं. यह पहली बार नहीं है जब वे किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचे हों. इससे पहले भी उन्हें कई बार अजमेर शरीफ और मुंबई की हाजी अली दरगाह पर इबादत करते देखा गया है. दीपिका अक्सर अपनी लाइफस्टाइल व्लॉग्स के जरिए भी अपनी यात्राओं और पारिवारिक जीवन की झलकियां साझा करती रहती हैं.

दीपिका कक्कड़ ने शादी के बाद से अभिनय की दुनिया से थोड़ी दूरी बना रखी है और वह अपने बेटे रुहान और परिवार की देखभाल में व्यस्त हैं, जबकि शोएब इब्राहिम लगातार टीवी प्रोजेक्ट्स और रियलिटी शोज में सक्रिय नजर आते हैं.