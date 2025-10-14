प्रेमानंद महाराज के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में की गई विशेष दुआ, देखें यह Video

Special Prayers for Premanand Maharaj at Ajmer Sharif

वृंदावन के प्रसिद्ध संत और आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर देशभर के भक्त चिंतित हैं. उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना न केवल उनके अनुयायियों बल्कि अन्य धर्मों के लोगों द्वारा भी की जा रही है. राजस्थान के प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह (Ajmer Sharif Dargah) में मुस्लिम समाज ने प्रेमानंद महाराज की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विशेष दुआ मांगी.

दरगाह प्रमुख हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा, “हमने दुआ मांगी है कि स्वामी प्रेमानंद महाराज जल्दी स्वस्थ हों और ऊपरवाला उन्हें लंबी जिंदगी दे. उनके शिष्य और अनुयायी उनकी सेवा कर रहे हैं और उनकी तंदुरुस्ती की कामना कर रहे हैं.”

प्रेम और एकता का प्रतीक

प्रेमानंद महाराज अपने जीवन में हमेशा प्यार और भाईचारे का संदेश फैलाते रहे हैं. हिंदुओं के साथ-साथ मुस्लिम भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं, जो उनके समाज में प्रेम और सद्भाव फैलाने वाले व्यक्तित्व को दर्शाता है. भक्त और अनुयायी उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं.

अजमेर शरीफ दरगाह में की गई प्रेमानंद महाराज एक लिए दुआ

किस रोग से पीड़ित हैं प्रेमानंद महाराज

प्रेमानंद महाराज, जिनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, 2006 से पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से पीड़ित हैं और उन्हें नियमित डायलिसिस की आवश्यकता होती है. उनके संगठन श्री हित राधा केलि कुंज परिकर श्रीधाम वृंदावन ने पुष्टि की है कि उनका स्वास्थ्य वर्तमान में स्थिर है और भक्तों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है.