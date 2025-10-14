प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, तबीयत के बारे में ली जानकारी

वृंदावन, 14 अक्टूबर : वृंदावन के चर्चित संत प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) को पसंद करने वाले उनके अनुयायी महाराज जी की तबीयत को लेकर चिंतित रहते हैं. बीते दिनों ही खबरें सामने आई थीं कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने की वजह से प्रातः 3 बजे होने वाली पदयात्रा को निलंबित कर दिया है. अब प्रेमानंद महाराज की तबीयत का अपडेट लेने के लिए बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) वृंदावन पहुंचे हैं.

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार को संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए पहुंचे. उन्होंने महाराज जी से उनके राधा केली कुंज स्थित आश्रम में मुलाकात की और उनकी तबीयत का हाल-चाल लिया. अनुयायियों को जैसे ही पता चला कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो उनको देखने के लिए अनुयायियों की भीड़ लग गई. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अनुयायियों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया है और मुस्कुरा कर वहां से चले गए. बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन किसी खास कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए पहुंचे थे. यह भी पढ़ें : आईपीएस अधिकारी सुसाइड केस: एक और पुलिस अधिकारी ने की आत्महत्या, दिवंगत पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

संत प्रेमानंद महाराज की खराब तबीयत के चलते हर धर्म के लोग घबराए हुए हैं. बीते दिन एक मुस्लिम युवक का वीडियो और फोटोज वायरल हुई थीं, जिसमें वो मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए गया था. इसके अलावा, बरेली में मंगलवार को उनकी तबीयत के ठीक होने की कामना के लिए महायज्ञ का आयोजन हुआ. महायज्ञ का आयोजन त्रिवठी नाथ में साग्वेद संस्कृति महाविद्यालय में रखा गया. इस यज्ञ में मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी देखा गया.

बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज की किडनी खराब है और उनका डायलिसिस नियमित समय पर होता रहता है. किडनी खराब होने के बाद भी वो नियमित रूप से भक्तों से मिलते हैं और उन्हें राधा नाम का जाप करने के लिए कहते हैं. उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि उनका आखिर समय चल रहा है और ऐसे में वो हर रोज राधा रानी की अराधना करना चाहते हैं. संत प्रेमानंद महाराज को उनकी अच्छी और धार्मिक बातों के लिए जाना जाता है. संत प्रेमानंद महाराज सभी धर्मों में इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वे ईश्वर की कामना करने के लिए कहते हैं, भले ही उनका स्वरूप अलग ही क्यों न हो. सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स, राजनेता और क्रिकेटर्स को उनके चरणों में देखा गया. विराट कोहली तीन बार प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए जा चुके हैं.