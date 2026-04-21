‘Raja Shivaji’ Trailer: 'राजा शिवाजी' का ट्रेलर लॉन्च, रितेश देशमुख के बेटे राहिल करेंगे एक्टिंग डेब्यू; निभाएंगे युवा शिवाजी का किरदार (Watch Video)

‘Raja Shivaji’ (Photo Credit: YouTube)

मुंबई: भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक, छत्रपति शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) के जीवन पर आधारित फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) का ट्रेलर सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को मुंबई में एक भव्य समारोह में लॉन्च किया गया. रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल उनके करियर का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक यादगार मील का पत्थर साबित हो रही है. ट्रेलर की शुरुआत एक प्रभावशाली दृश्य से होती है, जिसमें युवा शिवाजी 'स्वराज्य' के सपने के बारे में बात करते नजर आते हैं। इस महत्वपूर्ण भूमिका को रितेश के 10 वर्षीय बेटे राहिल देशमुख ने निभाया है.

देशमुख परिवार का 'ड्रीम प्रोजेक्ट'

'राजा शिवाजी' देशमुख परिवार के लिए एक व्यक्तिगत और भावुक फिल्म है. रितेश देशमुख जहां फिल्म के निर्देशक और मुख्य अभिनेता (प्रौढ़ शिवाजी महाराज) हैं, वहीं उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख 'सईबाई' की भूमिका निभाने के साथ-साथ मुख्य निर्माता भी हैं. छोटे बेटे राहिल के शामिल होने से यह फिल्म पूरी तरह से एक पारिवारिक सिनेमाई उद्यम बन गई है. राहिल के बारे में बताया गया है कि उन्होंने निर्देशक का बेटा होने के बावजूद इस भूमिका के लिए बाकायदा स्क्रीन टेस्ट दिया और अपनी काबिलियत के दम पर यह रोल हासिल किया.

मंच पर भावुक हुए रितेश देशमुख

ट्रेलर लॉन्च के दौरान रितेश देशमुख अपने साथियों का आभार व्यक्त करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने अभिषेक बच्चन का विशेष धन्यवाद किया, जो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे. साथ ही, संजय दत्त इस फिल्म में एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखेंगे. फिल्म की विशालता का अंदाजा इसकी स्टार कास्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ते जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं.

‘राजा शिवाजी’ का ट्रेलर देखें:

राहिल का डेब्यू और पिता का वादा

राहिल का अभिनय की दुनिया में कदम रखना रितेश के उस पुराने बयान की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अपने बच्चों पर कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में आने का दबाव नहीं डालेंगे. राहिल का इस फिल्म का हिस्सा बनना उनके नैसर्गिक हुनर और अभिनय के प्रति रुचि को दर्शाता है.

रिलीज और तकनीकी पक्ष

अजय-अतुल के संगीत से सजी यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी मराठी फिल्मों में से एक बताई जा रही है. फिल्म के मुख्य आकर्षण इसके हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस और ऐतिहासिक सटीकता हैं.