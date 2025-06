Murderbaad First Look Out: नकुल रोशन, कनिका कपूर और शारिब हाशमी की 'मर्डरबाद' का पोस्टर रिलीज, 18 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक (View Poster)

Taran Adarsh (Photo Credits: Instagram)

Murderbaad First Look Out: एक नई किस्म की मोहब्बत अब जुर्म में तब्दील होने वाली है. जी हां, 'मर्डरबाद' (Murderbaad) नाम की एक नई थ्रिलर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसमें क्राइम, प्यार और सस्पेंस का तगड़ा तड़का देखने को मिल रहा है. यह फिल्म 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पोस्टर में नकुल रोशन सहदेव, कनिका कपूर, शारिब हाशमी, मनीष चौधरी और सलोनी बत्रा जैसे प्रतिभाशाली कलाकार नजर आ रहे हैं. सभी के किरदार गंभीर और रहस्यमयी नज़र आ रहे हैं. टैगलाइन "A new breed of love turns into crime" दर्शाती है कि यह कहानी सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे गहरे रहस्यों और अपराध की है.

फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस किया है अर्नब चटर्जी ने. प्रोजेक्ट को रिलायंस एंटरटेनमेंट और ACJEE एंटरटेनमेंट द्वारा प्रजेंट किया गया है. फिल्म का टीज़र 20 जून को रिलीज होने वाला है, जिससे फिल्म की कहानी की एक झलक मिल पाएगी.

'Murderbaad' का नया पोस्टर:

फिल्म का नाम जितना अनोखा है, उतना ही इंटेंस पोस्टर भी है. मर्डर और इल्माबाद जैसे नामों के मेल से बना 'मर्डरबाद' शायद एक काल्पनिक शहर की कहानी को सामने लाता है, जहां प्यार की शक्ल जुर्म में बदल जाती है. ऐसे टाइटल और पिच के साथ यह फिल्म सस्पेंस थ्रिलर के चाहने वालों के लिए एक बड़ा ट्रीट बन सकती है. अब दर्शकों की नजरें इसपर टिकी हैं कि 20 जून को रिलीज होने वाला टीज़र क्या कुछ खास दिखा पाएगा या नहीं. फिलहाल फिल्म के पहले लुक ने क्राइम-थ्रिलर फिल्मों के दर्शकों के बीच उत्सुकता जरूर जगा दी है.