Kesari Chapter 2 Box Office Collection Day 11: अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' का दूसरे सोमवार को भी शानदार प्रदर्शन, कुल कमाई 68.58 करोड़

Kesari Chapter 2, Dharma (Photo Credits: Instagram)

Kesari Chapter 2 Box Office Collection Day 11: अक्षय कुमार और आर माधवन की फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' ने दूसरे सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है. BOGO टिकट ऑफर और #BlockbusterTuesday जैसी स्कीम्स ने फिल्म को स्थिर बिजनेस देने में मदद की है. सोमवार को फिल्म ने 2.65 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल भारत में नेट कलेक्शन 68.58 करोड़ तक पहुंच गया है। फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' ने दूसरे सप्ताहांत में दमदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शुक्रवार को 4.05 करोड़, शनिवार को 7.20 करोड़, रविवार को 8.14 करोड़ और सोमवार को 2.65 करोड़ का कलेक्शन किया. इस तरह फिल्म का कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 68.58 करोड़ तक पहुंच चुका है. Kesari Chapter 2 Review: जलियांवाला बाग की चीख बनकर लौटी 'केसरी चैप्टर 2', अक्षय कुमार और आर माधवन ने भरा हर सीन में जोश और जज्बा

'केसरी चैप्टर 2' को खासतौर पर अर्बन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस से मजबूती मिल रही है, जहां इसका कंटेंट दर्शकों से कनेक्ट कर पा रहा है. मंगलवार को 99 टिकट ऑफर से फिल्म के कलेक्शन में और इजाफा होने की संभावना है, वहीं गुरुवार की छुट्टी भी इसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

'केसरी चैप्टर 2' का कारोबार:

करण सिंह त्यागी के डायरेक्शन में बनी फिल्म में अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे ने दमदार परफॉर्मेंस दिया है. कुल मिलाकर, 'केसरी चैप्टर 2' का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि जब विषय और प्रस्तुति सशक्त हो, तो दर्शकों का समर्थन लगातार बना रह सकता है—even beyond the first week.