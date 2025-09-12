बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग, इस गैंगस्टर गिरोह ने ली जिम्मेदारी

Disha Patani | Instagram

बरेली: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी (Disha Patani) के बरेली स्थित आवास (सिविल लाइन्स) के बाहर देर रात फायरिंग की रिपोर्ट मिली. स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और घर के बाहर कई खाली खोखे (कारतूस) बरामद किए गए. शुरुआती जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी को घायल नहीं होना बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिये रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गिरोह ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली. पोस्ट में आरोप लगाया गया कि यह कार्रवाई एक संत के प्रति कथित अनादर के जवाब में की गई है, और आगे ऐसे मामलों के लिए चेतावनी दी गई है. पुलिस ने इस पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. दिशा पाटनी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पास-पड़ोस में तलाशी और गश्त तेज कर दी गई है. साथ ही गोल्डी बरार समेत संबंधित गिरोह और उनके नेटवर्क पर निगरानी बढ़ाई गई है.

पुलिस फिलहाल फायरिंग के वक्त मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है. सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग भी जारी है. मौके पर बरामद कारतूसों व शेल की फॉरेंसिक परीक्षण पर काम चल तहा है.