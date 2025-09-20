VIDEO: 'अब कभी बाबाजी की पुलिस के सामने नहीं पडूंगा', गोली लगते ही गिड़गिड़ाया दिशा पाटनी फायरिंग केस का आरोपी

Photo : X

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गोल्डी बराड़ गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है. पुलिस की गोली से घायल होने के बाद 25 हजार का इनामी बदमाश गिड़गिड़ाने लगा और बोला, "सर, माफ कर दो, अब कभी यूपी नहीं आऊंगा. कभी बाबाजी की पुलिस के सामने नहीं पडूंगा."

क्यों हुई थी घर पर फायरिंग?

पूरा मामला एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी से जुड़ा है. खुशबू ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव-इन रिलेशनशिप पर दिए एक बयान का विरोध करते हुए कुछ वीडियो बनाए थे. इसी बात से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का गिरोह नाराज हो गया और उसने 11 और 12 सितंबर को पाटनी के घर पर फायरिंग करवा दी.

पुलिस ने ऐसे दबोचा बदमाश को

12 सितंबर की फायरिंग में शामिल एक आरोपी अरुण पहले ही मारा जा चुका था. पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो एक और आरोपी की पहचान हुई, जिसका नाम रामनिवास था. रामनिवास ने ही 11 सितंबर की फायरिंग से पहले घर की रेकी (जासूसी) की थी.

पुलिस को खबर मिली कि रामनिवास नेपाल भागने की फिराक में है. शुक्रवार को बरेली के शाही इलाके के पास पुलिस ने उसे घेर लिया. खुद को घिरा देख रामनिवास ने पुलिस पर पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में रामनिवास के पैर में गोली लगी और उसे उसके साथी अनिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

सीएम योगी ने भी दी सख्त चेतावनी

इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने इसी अपराधी का जिक्र करते हुए कहा, "आपने देखा होगा, एक अपराधी बाहर से 'मारीच' (रामायण का पात्र जो भेष बदलकर आया था) की तरह घुसना चाहता था. लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसे छलनी किया, तो वह चिल्ला रहा था कि सर, मैं गलती से यूपी में आ गया हूं, अब दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा."

सीएम योगी ने साफ चेतावनी दी कि जो भी यूपी में महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसका यही हश्र होगा.

गिरोह में नाबालिग भी शामिल

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दो नाबालिग लड़कों को भी पकड़ा है. बताया जा रहा है कि 11 सितंबर को पहली बार फायरिंग इन्हीं लड़कों ने की थी. इनके पास से सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और कई कारतूस भी मिले हैं. वहीं, पकड़ा गया अनिल नाम का आरोपी सोनीपत में अपनी गैराज से बदमाशों को गाड़ियां मुहैया कराता था. ये बदमाश इतने शातिर थे कि पुलिस से बचने के लिए कहीं भी ऑनलाइन या कार्ड से पेमेंट नहीं करते थे.