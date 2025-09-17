दिशा पटानी के घर फायरिंग करने वाले दो आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, गाजियाबाद में पुलिस से हुई थी मुठभेड़

Disha Patani | Instagram

बरेली: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी (Disha Patani) के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बुधवार को एनकाउंटर के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों की पहचान रविंद्र उर्फ कुल्लू और अरुण के रूप में हुई है, जो कुख्यात अपराधियों गोल्डी बराड़ और रोहित गोडारा गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं. 12 सितंबर की सुबह करीब 3:30 बजे, दो हमलावर बाइक से आए और दिशा पटानी के बरेली स्थित घर के बाहर गोलियां चला दीं. बताया जा रहा है कि लगभग 10-15 राउंड फायरिंग की गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

अटैक के बाद सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े एक अकाउंट से पोस्ट किया गया कि यह हमला आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी के बदले में किया गया है. पोस्ट में चेतावनी दी गई कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है. हालांकि, बाद में वह पोस्ट और अकाउंट दोनों डिलीट कर दिए गए.

योगी आदित्यनाथ ने दिशा पटानी के पिता से की बात

फायरिंग की घटना के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पटानी के पिता जगदीश सिंह पटानी, जो कि सेवानिवृत्त डीएसपी हैं, से फोन पर बात की और उन्हें परिवार की सुरक्षा का आश्वासन दिया. जगदीश पटानी ने पुलिस को बताया, “सुबह करीब 3 बजे कुत्तों के भौंकने से नींद खुली. खिड़की से देखा तो दो लोग फायरिंग कर रहे थे. उनके पास विदेशी पिस्टल थी, जिससे एक ट्रिगर दबाने पर 10-15 राउंड लगातार चले. हम डर गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी.”

एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी

गाजियाबाद में बुधवार को एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को ढूंढ निकाला. मुठभेड़ के दौरान रविंद्र उर्फ कुल्लू और अरुण घायल हो गए. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का कहना है कि दोनों पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं और ये लोग गोल्डी बराड़ व रोहित गोडारा गिरोह से जुड़े हुए हैं.

एसटीएफ और स्थानीय पुलिस अब इस घटना के पीछे के पूरे नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश कर रही है. दिशा पटानी के परिवार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.