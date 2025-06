International Yoga Day 2025: अंतर्राष्ट्रीय योगा डे पर Esha Gupta ने शेयर की योग करते हुए हॉट तस्वीर, फैंस ने बरसाया प्यार (View Pics)

Esha Gupta (Photo Credits: Instagram)

International Yoga Day 2025: बॉलीवुड की बोल्ड एंड फिट एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के मौके पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बेहद शानदार और हॉट योगा पोज़ शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस दीवाने हो गए हैं. ब्लैक योगा अटायर में फ्लोर पर बैठी ईशा ने जिस तरह से बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाया, वह काबिल-ए-तारीफ है. कैप्शन में ईशा ने लिखा – "Yoga is journey of the self... The light within awakens you. Happy International Yoga Day." इस पोस्ट पर कुछ ही मिनटों में हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं. फैंस ने उन्हें “फिट एंड ग्लैमरस” बताया, वहीं कुछ ने उनकी डेडिकेशन को सराहा.

योगा डे पर ईशा गुप्ता का यह बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पोज़ यह साबित करता है कि वह फिटनेस के लिए कितनी गंभीर हैं. बैलेंस, बॉडी पॉश्चर और आत्मविश्वास उनके इस लुक से साफ झलक रहा है. ईशा अक्सर अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और ये तस्वीर भी उसी कमिटमेंट का सबूत है.

फिटनेस और फैशन का परफेक्ट मिक्स:

View this post on Instagram A post shared by Esha Gupta (@egupta)

ईशा गुप्ता की यह तस्वीर न सिर्फ फिटनेस गोल्स देती है बल्कि यह भी बताती है कि योगा को ग्लैमरस अंदाज़ में कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता है. इंटरनैशनल योगा डे जैसे खास मौके पर उनका यह पोस्ट यंग फॉलोअर्स को जरूर इंस्पायर करेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि ईशा इस साल और कौन से फिटनेस या वेलनेस प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनती हैं. फिलहाल, यह तस्वीर इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है.