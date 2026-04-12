Asha Bhosle Shradhanjali Messages and Images In Hindi: इन भावपूर्ण तस्वीरों के साथ आशा भोसले जी को दें श्रद्धांजलि

Asha bhosle

Asha Bhosle Shradhanjali Messages and Images In Hindi: रविवार, 12 अप्रैल 2026 को भारतीय संगीत का एक सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। 92 वर्षीय महान गायिका आशा भोसले का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया. सात दशकों से अधिक समय तक अपने गीतों से करोड़ों दिलों को सुकून देने वाली आशा जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनके यादगार पल हमेशा हमारे साथ रहेंगे. आज हम उनकी उन तस्वीरों और यादों को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के हर दौर को जीवंत किया.

तस्वीरों में सिमटा एक समृद्ध सफर

आशा भोसले का जीवन केवल एक गायिका का नहीं, बल्कि एक युग का सफर था। बचपन की मासूमियत से लेकर मंच पर अपनी गायकी के जादू तक, उनकी हर तस्वीर एक कहानी कहती है.

संगीत का शुरुआती दौर: 1943 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली आशा जी की पुरानी तस्वीरें उस दौर की सादगी और उनके संघर्ष को दर्शाती हैं.

बहुमुखी प्रतिभा की झलक: अपनी अनूठी शैली के कारण वे 'कैबरे क्वीन' से लेकर 'गज़ल की मलिका' तक हर रूप में नजर आईं. मंच पर प्रदर्शन करती उनकी ऊर्जावान तस्वीरें उनके संगीत के प्रति अटूट समर्पण को बयां करती हैं.

पारिवारिक पल: संगीत के अलावा, अपने परिवार और अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ उनकी तस्वीरें हमेशा प्रशंसकों के लिए स्नेह का प्रतीक रही हैं.

श्रद्धांजलि और प्रशंसकों का प्यार

सोशल मीडिया पर प्रशंसक और फिल्म जगत की हस्तियां आशा जी की पुरानी और यादगार तस्वीरों को साझा कर उन्हें याद कर रहे हैं। कोई उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो के दिनों को याद कर रहा है, तो कोई उनके लाइव कॉन्सर्ट की उन तस्वीरों को साझा कर रहा है जहाँ वे मंत्रमुग्ध होकर गा रही थीं। ये भावपूर्ण तस्वीरें केवल यादें नहीं हैं, बल्कि उनके प्रति देश का अटूट सम्मान और प्रेम है.

एक युग का अंत, यादें अमर रहेंगी

कल, सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वे शारीरिक रूप से भले ही हमसे दूर हो रही हों, लेकिन उनके गाए 'दम मारो दम' से लेकर 'दिल चीज क्या है' जैसे हजारों सदाबहार गीत उन्हें हर संगीत प्रेमी के दिल में हमेशा जीवित रखेंगे। आशा भोसले जी को हमारी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि.