Nelamangala Rehab Center Video: बेंगलुरु के नेलमंगला रिहैब सेंटर में वार्डन के कपड़े धोने से मना करने पर स्टाफ ने मरीज को बेरहमी से पीटा, वारदात CCTV में कैद, सभी आरोपी गिरफ्तार

Nelamangala Rehab Center Video: बेंगलुरु के नेलमंगला एक प्राइवेट रिहैब सेंटर से एक चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है, जिसमें एक मरीज को स्टाफ द्वारा बेरहमी से पीटते हुए दिखाया गया है. सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को मरीज को डंडे से बार-बार पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि कुछ अन्य लोग पीड़ित को घसीटते हुए कमरे में ले जा रहे हैं. इस घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें मरीज को पीटने वाले और उसे घसीटने वाले लोग शामिल हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, मरीज को वार्डन के कपड़े धोने और टॉयलेट साफ करने से मना करने पर यह हमला किया गया. यह घटना पहले घटित हुई थी, लेकिन हाल ही में इसका वीडियो सामने आने के बाद मामले में पुलिस ने हमले की पुष्टि की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. यह भी पढ़े: Andhra Pradesh: मंदिर में पहले पूजा, फिर देवी के सोने का आभूषण लेकर फरार हुआ चोर, वारदात CCTV कैद, देखें वीडियो

रिहैब सेंटर में मरीज को पीटा गया

#Bengaluru: At a rehabilitation center, staff beat an inmate over 30 times for refusing to wash the warden's clothes and clean the restroom, leading to police charges against the warden and owner.#Bangalore #crime #news #CrimeNews #India pic.twitter.com/5R1dqwecaA

— Manasi (@Manasisplaining) April 16, 2025