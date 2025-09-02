Ganesh Chaturthi 2025: अक्षय कुमार ने इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा का हैवान के सेट पर किया विसर्जन, कोच्ची से VIDEO आया सामने

Credit-(Instagram,htcity)

Ganesh Chaturthi 2025: बिजी शेड्यूल के बावजूद अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपनी आगामी थ्रिलर मूवी हैवान (Haiwaan) के सेट पर बाप्पा को विराजमान किया. इसके बाद कोच्चि में गणेश चतुर्थी 2025 मनाते हुए अक्षय ने अपनी टीम के साथ उन्हें विदाई दी. इस अवसर का एक वीडियो सामने आया है.अक्षय कुमार ने इको-फ्रेंडली गणपति विसर्जन किया.अक्षय को खुद एक इको-फ्रेंडली मूर्ति ले जाते हुए देखा गया, जिसे पानी में विसर्जित करने से पहले उन्होंने एक विसर्जन मूव भी दिखाया. उन्होंने सभी के साथ मिलकर बाप्पा की आरती की.

इसका वीडियो सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर HT City नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बॉलीवुड फिल्मस्टार अक्षय कुमार ने बाप्पा की आरती कर दी उन्हें विदाई

अक्षय और सैफ अली खान 17 साल बाद फिर आएंगे एकसाथ

बता दें की अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) करीब 17 साल बाद किसी फिल्म में एकसाथ नजर आनेवाले है. ये फिल्म प्रियदर्शन डायरेक्ट करनेवाले है. अक्षय और सैफ की आखरी फिल्म जिसमें दोनों एकसाथ नजर आएं थे, वह साल 2008 में आई टशन थी.इस एक्शन थ्रिलर मूवी में श्रिया पिलगांवकर, सयामी खेर, असरानी और इसमें मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल का भी कैमियो रहेगा.

अक्षय कुमार हैवान में खलनायक बने

अक्षय कुमार 'हैवान' में खलनायक (Antagonist) बने अक्षय इस बार एक डार्क किरदार में नजर आएंगे, जिसमें वह खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं.उनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए प्रियदर्शन ने उन्हें 'बॉलीवुड का मोहनलाल' कहा, तथा उनकी क्रिएटिव पार्टनरशिप का भी जिक्र किया.फिल्म की शूटिंग फिलहाल कोच्चि, ऊटी और मुंबई में चल रही है और इसे 2026 में रिलीज करने की योजना है.