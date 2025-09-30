VerSe Innovation ने FY25 में दिखाया दमदार प्रदर्शन, हासिल की 88% की जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ; FY26 की दूसरी छमाही में मुनाफे के लिए तैयार

VerSe Innovation (Photo- @VerSe_Corporate/X)

VerSe Innovation FY25 Results: भारत की प्रमुख लोकल लैंग्वेज टेक और AI-बेस्ड कंपनी वर्से इनोवेशन (VerSe Innovation) ने फाइनेंशियल ईयर 2025 को शानदार नतीजों के साथ खत्म किया है. कंपनी का कहना है कि उसने इस साल 88% की जबरदस्त Revenue Growth हासिल की है. साथ ही EBITDA बर्न में 20% की कमी आई है, जिससे Operational Efficiency और मजबूत हुई है. कंपनी का Operational Revenue FY24 के 1,029 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में 1,930 करोड़ रुपये पहुंच गया. कुल रेवेन्यू भी 64% उछलकर 2,071 करोड़ रुपये रहा.

खर्चों में भी सुधार दिखा, जहां EBITDA मार्जिन -89% से सुधरकर -38% पर आ गया. वहीं सेवाओं की Cost Revenue के 112% से घटकर 77% पर आ गई.

यहां देखें कंपनी का ग्रोथ मैटिक्स

Metric (in INR Cr) FY24 FY25 % change Total revenue 1,261 2,071 +64% Revenue from operations 1,029 1,930 +88% Revenue from operations (ex. acquisitions) 1,029 1,373 +33% EBITDA % (ex. non-cash expenses) – 89% – 38% Cost of services (% of revenue) 112% 77% Cost of services (% ex. server & software charges) 83% 56% Other Opex (ex. non-cash) 77% 61%

मुनाफे की राह पर चल रही कंपनी

VerSe Innovation ने कहा है कि वह FY26 की दूसरी छमाही में EBITDA पॉजिटिविटी हासिल कर लेगी. कंपनी का फोकस Product Innovation, AI-powered Automation और Sustainable Revenue पर है.

क्या हैं नए वर्टिकल्स और इनोवेशन

कंपनी का NexVerse.ai एडटेक इंजन Advertisers के लिए ROI बढ़ा रहा है. वहीं Dailyhunt Premium और Magzter के जरिए Subscription Business मजबूत हो रहा है. Josh Audio Calling और VerSe Collab जैसे प्लेटफॉर्म यूजर और क्रिएटर एंगेजमेंट को नई दिशा दे रहे हैं.

VerSe Innovation आगे की प्लानिंग

VerSe Innovation ने कहा कि मजबूत Capital Position और AI-Driven Innovation के साथ वह भारत के डिजिटल ग्रोथ वेव में अहम भूमिका निभाएगी. VerSe Innovation का मकसद लोकल लैंग्वेज कंटेंट, कॉमर्स और कम्युनिटी को नए स्तर पर पहुंचाना है.

